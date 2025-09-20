A- A+

HOMENAGEM Gilberto Gil homenageia a filha Preta com foto de selinho; veja imagem O compositor postou uma foto com a cantora para marcas os 60 dias de sua morte, em dia 20 de julho

Gilberto Gil postou uma foto com a filha Preta em suas redes sociais. Na imagem, o cantor e compositor aparece dando um selinho na cantora, que morreu . Na legenda, o pai escreveu: 'Dois meses'. Preta Gil morreu em 20 de julho em decorrência das complicações de um câncer.

Luta

Preta se tratou por quase dois anos contra um câncer no intestino, que a levou a cirurgias e exames no Brasil e, por fim, um tratamento nos Estados Unidos. A maneira corajosa e transparente como Preta lidou com a doença emocionou o Brasil. "Sei que fiz a escolha certa em dividir com as pessoas as minhas vulnerabilidades e meus sofrimentos. Mas com a cabeça erguida, como sempre foi, desde o começo", disse ela quando venceu o Prêmio faz Diferença, do GLOBO, em 2025.

Preta Maria Gadelha Gil Moreira foi diagnosticada em janeiro de 2023 com adenocarcinoma, um câncer no intestino. Após cirurgia e tratamentos de quimioterapia e radioterapia, a cantora chegou a anunciar que a doença estava em remissão. Em agosto de 2024, contudo, ela foi a público dizer que o câncer havia voltado em diferentes partes do seu corpo: dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio.

Veja também