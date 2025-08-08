A- A+

HOMENAGEM Gilberto Gil homenageia Preta com post pelo aniversário da filha: "Saudade sem fim" A cantora faleceu aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino que tratava desde 2023

Preta Gil faria 51 anos nesta sexta-feira (8). Gilberto Gil, pai da cantora da cantora que morreu em decorrência das complicações de um câncer, no último dia 20 de julho, celebrou seu aniversário nas redes sociais.

"Na #FamíliaGil, dia 8 de agosto será sempre o dia oficial da alegria e celebração, da nossa integrante mais festiva. Uma saudade sem fim", escreveu o baiano. Veja o post a seguir:

Luta

Preta se tratou por quase dois anos contra um câncer no intestino, que a levou a cirurgias e exames no Brasil e, por fim, um tratamento nos Estados Unidos. A maneira corajosa e transparente como Preta lidou com a doença emocionou o Brasil.



"Sei que fiz a escolha certa em dividir com as pessoas as minhas vulnerabilidades e meus sofrimentos. Mas com a cabeça erguida, como sempre foi, desde o começo", disse ela quando venceu o Prêmio faz Diferença, do GLOBO, em 2025.



Preta Maria Gadelha Gil Moreira foi diagnosticada em janeiro de 2023 com adenocarcinoma, um câncer no intestino. Após cirurgia e tratamentos de quimioterapia e radioterapia, a cantora chegou a anunciar que a doença estava em remissão. Em agosto de 2024, contudo, ela foi a público dizer que o câncer havia voltado em diferentes partes do seu corpo: dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio.

