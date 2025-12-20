Sáb, 20 de Dezembro

MÚSICA

Gilberto Gil homenageia Preta Gil cinco meses após morte da filha com foto de último show

Cantor relembrou apresentação em que os dois cantaram 'Drão', música composta para a mãe de Preta, Sandra Gadelha

Gilberto Gil e Preta Gil no último show dela Gilberto Gil e Preta Gil no último show dela  - Foto: Instagram/Reprodução

Cinco meses depois da morte de Preta Gil, Gilberto Gil fez uma homenagem à filha nas redes sociais, na manhã deste sábado. A conta oficial do cantor postou uma foto dos dois no palco, no show da turnê "Tempo Rei" em São Paulo, em abril. Na ocasião, pai e filha cantaram "Drão", música que ele fez para a mãe dela, Sandra Gadelha.

"5 meses ", diz a legenda.

Os fãs deixaram comentários emocionados.

"Tive o privilégio de assistir a esse show com vocês e pude presenciar um estádio lotado cantando e chorando com Vocês! Preta eternamente!", escreveu um seguidor.

 

"Preta vive, em nossa memória e em nossos corações", disse outra.

"Sua ausência se fazendo presença", foi a frase de outra.

Preta Gil morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em Nova York, onde fazia um tratamento para câncer.

