Gilberto Gil lamenta morte de Carlos Lyra: 'legado extraordinário'

Após o anúncio da morte do cantor e compositor Carlos Lyra, ícone da bossa nova, aos 90 anos, famosos lamentaram nas redes sociais. Autor de composições como "Maria Ninguém" e "Lobo Bobo", que viraram clássicos em gravação de João Gilberto, ele foi um dos principais nomes do movimento musical. A morte foi confirmada por sua esposa, Magda.

Em um post no Instagram, Gilberto Gil lamentou a partida do amigo. "Tristes com a notícia da partida de Carlos Lyra, que nos deixa aos seus 90 anos com um legado extraordinário. Um forte abraço em toda a família e amigos", escreveu.

Gilda Mattoso, última companheira de Vinicius de Moraes (1913-1980), com quem viveu de 1978 a 1980, compartilhou em um post do Instagram a morte de "Carlinhos". "Nos deixa as mais belas músicas", escreveu ela.

