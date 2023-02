A- A+

MÚSICA Gilberto Gil se apresenta pela primeira vez no palco da "Sala da Justiça" Prévia acontece amanhã, no Centro de Covenções, também com shows de e Os Gilsons, BaianaSystem, Eddi, Isaar e Martins

Amanhã é dia de todos os super-heróis (e vilões, por que não?) vestirem suas capas, e dispensarem a agenda sempre urgente de 'salvar o mundo' ou 'tocar o terror' e cair na farra. A causa é justa - é que em semana que antecede o Carnaval, em Pernambucano, acontece uma das principais festas da época, a Prévia do Enquanto Isso na Sala da Justiça.





O fervo de fantasiados está marcado para começar às 21h, esta é a 25ª edição do evento e traz um line up de peso, em que Gilberto Gil é a atração mais aguardada, sem dúvida alguma. É também o debut do baiano na prévia do bloco. Ele se apresenta junto ao grupo Os Gilsons, um trio formado por um de seus filhos e dois netos - Francisco, João e José Gil, respectivamente.



“Gilsons convida Gilberto Gil” é o nome do show da noite, que promete ser um momento inesquecível para o público. Ao lado de Gil, o trio, que é conhecido por mesclar influências de pop rock, samba, reggae e ritmos baianos, apresenta na festa um show inédito no Recife, com um repertório repleto de referências à MPB clássica do pai e avô, claramente resgatando suas influências baianas e da ancestralidade.





O sotaque soteropolitano da festa de mocinhos e vilões ganha o reforço da banda BaianaSystem, também vivendo um ótimo momento de carreira, marcando presença nos principais festivais do País, e estreitando ainda mais a relação com o público pernambucano.



Além dos incontáveis hits, a BaianaSystem deve apresentar músicas do álbum mais recente, o "OXEAXEEXU", que tem 21 faixas, e foi criado no contexto da pandemia de Covid-19, em abril de 2020.

Será com a Banda Eddie, persona bem conhecida dos carnavais pernambucanos, que entra em cena um repertório mesclando punk rock, surf music, reggae, frevo e samba. Sob o comando vocal do músico Fábio Trummer, a banda se apresenta ao lado da Orquestra de Frevo do Babá, Isaar e Martins. O grupo Sambadeiras também é presença confirmada, e, para animar os intervalos dos super-heróis, os Djs Gilson Martins e Zé Kbeça.



SERVIÇO

Prévia do Enquanto Isso na Sala da Justiça

Quando: amanhã, a partir das 21h

Onde: Pavilhão do Centro de Convenções (Olinda)

Ingressos: R$ 153 + taxa (meia-entrada), R$ 183 + taxa e 1 kg de alimento não perecível (social) e R$ 306 + taxa (inteira)

Vendas: o site Ingresse

