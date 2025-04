A- A+

EMOÇÃO Gilberto Gil se emociona ao cantar com Preta em último show da turnê em SP Em tratamento contra o câncer, cantora subiu ao palco do pai no Allianz Parque para interpretar "Drão"

A cantora Preta Gil emocionou o público e o próprio pai, Gilberto Gil, ao subir no palco com ele durante a última apresentação da turnê "Tempo Rei" no Allianz Parque, em São Paulo. Neste sábado, os dois interpretaram a canção "Drão", composta por Gil em homenagem à mãe de sua filha, Sandra Gadelha.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a interação de pai e filha no palco. A artista, que passa por tratamento contra o câncer, foi saudada com aplausos de pé e gritos de "Preta, Preta".

“O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito

Imenso monolito, nossa arquitetura”



Gil e @PretaGil juntos, cantando “Drão”na turnê #TempoRei pic.twitter.com/qwKwnoifDS — Gilberto Gil (@gilbertogil) April 27, 2025

A cantora foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023. Ela passou por cirurgias para retirar o tumor e o útero, além de quimioterapia e radioterapia. Em dezembro daquele ano, anunciou o fim do tratamento. A doença, porém, voltou em 2024. Preta precisou passar por uma longa cirurgia para colocar uma bolsa de colostomia definitiva.

Preta voltou a ser internada em Salvador, em março, para tratar uma infecção e, mais recentemente, num hospital do Rio de Janeiro, este mês, para a realização de exames e administração de medicamentos. Pouco antes dessa nova internação, ela contou que avalia seguir seu tratamento nos Estados Unidos.

Veja também