O cantor Gilberto Gil se pronunciou pela primeira vez, na manhã desta quinta-feira (24), após a morte de Preta Gil, aos 50 anos, no último domingo (20). O artista usou as redes sociais para resgatar um vídeo ao lado da filha, na recente turnê que realizou junto à família. "Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter pra sempre", escreveu o baiano, em publicação no Instagram.



No trecho publicado por Gilberto Gil, Preta diz, numa entrevista, que decidiu cantar músicas do repertório pessoal — na série de shows junto ao pai e aos irmãos — por incentivo justamente de... Gilberto Gil. "Ele falou: 'Cante suas músicas'. É uma forma também de ele mostrar o quão orgulhoso ele é, né? Orgulhoso da gente e do que a gente é", comentou ela, na ocasião.



Veja publicação:

Preta Gil morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em consequência de um câncer colorretal diagnosticado em 2023. O velório acontecerá na próxima sexta-feira (25), das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e será aberto ao público. A cantora estava nos Estados Unidos, onde foi buscar tratamento para a doença.

Francisco Gil, único filho de Preta Gil, também homenageou a mãe com uma mensagem carinhosa nas redes sociais. Ele é fruto do relacionamento da cantora e empresária com o ator Otávio Muller e pai de Sol de Maria, neta que estava sempre com Preta.



Em sua mensagem, Francisco, que esteve perto da mãe durante todo o tratamento, afirma que o motor da vida de Preta foi amar. "Você foi implacável amando", diz ele. Francisco diz também que a mãe o ensinou que o amor não se limita e que ela será sempre amada: "Que privilégio ter vindo pra esse mundo de dentro de você."



Veja a mensagem de Francisco:



Veja também