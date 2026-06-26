A- A+

"TEMPO REI" Gilberto Gil eterniza a despedida dos palcos no álbum da turnê "Tempo Rei" Primeiro volume do registro audiovisual da excursão de despedida chega no dia em que o artista completa 84 anos

Nesta sexta (26), dia em que celebra 84 anos de vida, o cantor e compositor Gilberto Gil lança o primeiro volume de “Tempo Rei – Ao Vivo”, projeto fonográfico e audiovisual que preserva para sempre a atmosfera da excursão anunciada como sua despedida das grandes turnês.

O lançamento de hoje abre uma coleção de quatro volumes que serão disponibilizados ao longo de 2026, convertendo os encontros entre Gil e o público em um documento histórico da música brasileira.

Gravado durante a circulação de “Tempo Rei”, espetáculo apresentado entre março de 2025 e março de 2026, em diversas arenas e estádios do país, o lançamento reúne oito canções pinçadas de apresentações em diferentes cidades.

O repertório funciona como um passeio por várias fases da carreira do artista, costurando clássicos que contam praticamente a história da música popular brasileira.

Este primeiro volume desenha um retrato da amplitude criativa de Gilberto Gil, transitando entre as referências nordestinas, o experimentalismo tropicalista e canções que se tornaram patrimônio afetivo do país:

O álbum abre com o clássico “Palco”, síntese da relação de Gil com a experiência de cantar ao vivo e com a qual Gil abriu todos os shows da turnê. O disco traz também “Banda Um”, “Tempo Rei”; rememorando o início de sua trajetória estão “Eu Vim da Bahia” e “Procissão” (de Gil com o saudoso Edy Star); a tropicalista “Domingo no Parque”; “Eu só Quero um Xodó” (de Dominguinhos e Anastácia) e “Cálice” (parceria de Gil com Chico Buarque).

O projeto tem lançamento da Gege Produções, com distribuição da Altafonte, e chegará ao desfecho em novembro, quando será disponibilizado o quarto volume da série.

Na ocasião, os quatro registros ganharão uma edição especial em vinil reunida em um box comemorativo, lançado pela Três Selos Rocinante.

Os registros em vídeo que acompanham o álbum – já disponíveis no Youtube de Gilberto Gil – tem direção de Rafael Dragaud e edição de Joana Swan.

Track list de “Tempo Rei (Ao Vivo) - Vol. 1”

1. “Palco” – ao vivo em São Paulo (SP)

2. “Banda um” – ao vivo em Fortaleza (CE)

3. “Tempo rei” – ao vivo em Belo Horizonte (MG)

4. “Eu só quero um xodó” – ao vivo em Belo Horizonte (MG)

5. “Eu vim da Bahia” – com citação de “Meu divino São José” (tema de domínio público) – ao vivo em Belo Horizonte (MG)

6. “Procissão” – ao vivo no Rio de Janeiro (RJ)

7. “Domingo no parque”) – ao vivo em Belém (PA)

8. “Cálice” – com citação de “Bat macumba” – ao vivo em Belo Horizonte (MG)

Veja também