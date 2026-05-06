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MÚSICA "Tempo Rei": último show da turnê de Gilberto Gil, em São Paulo, será apresentado na Globo Show, que teve participação de Roberto Carlos, ganha exibição na emissora no próximo dia 13 de maio

A histórica e memorável turnê "Tempo Rei", de Gilberto Gil, que marcou País afora a despedida do cantor e compositor baiano dos palcos, será exibida na TV Globo no próximo dia 13 de maio.



O show que será exibido vai ser o realizado em São Paulo, ocasião em que Roberto Carlos subiu ao palco para fazer participação especial.

No repertório, além das clássicas de Gil, a exemplo de "Palco", "Drão" e "Andar com Fé", o dueto com o "Rei" em "A Paz" é um dos destaques.









"Tempo Rei" percorreu diversas cidades do País, inclusive Recife - em novembro do ano passado, em três noites de um Classic Hall lotado, e com participações de Alceu Valença, Elba Ramalho, João Gomes e Geraldo Azevedo.



No palco, além dos convidados de cada cidade, filhos e netos de Gil também participaram da celebração a um dos artistas incontestes da Música Popular Brasileira.



SERVIÇO

Show da turnê "Tempo Rei", de Gilberto Gil

Quando: Quarta-feira, 13 de maio

Onde: TV Globo, após exibição da novela "Três Graças"

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