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Artistas Gillian Gilbert, do New Order, revela diagnóstico de câncer Musicista, de 65 anos, não revelou qual o tipo da doença que foi diagnosticada

Gillian Gilbert, tecladista, guitarrista e vocalista do New Order, revela que está enfrentando um câncer. A musicista, de 65 anos, conhecida por integrar a banda britânica responsável por sucessos como Blue Monday e Bizarre Love Triangle, decidiu falar sobre o diagnóstico após uma declaração do marido, Stephen Morris, baterista do grupo, provocar confusão durante uma entrevista.

Em conversa com a revista americana Rolling Stone, Morris havia mencionado que enfrentava um problema de saúde, sem revelar inicialmente quem, de fato, estava doente. "Eu realmente não quero me alongar sobre o que é essa doença, mas é bastante séria", disse ele. "Não é algo para o qual alguém vá encontrar uma cura", completou.

A declaração levou a uma interpretação equivocada sobre o estado de saúde do músico. Em uma publicação no Instagram, Gillian esclareceu a situação e afirmou que é ela quem convive com a doença. A artista não revelou qual tipo de câncer foi diagnosticado.

"Felizmente, ele está bem. Na verdade, sou eu quem, como muitas outras pessoas, está convivendo com o câncer", afirmou a tecladista.

Por causa do tratamento, Gillian e Morris não participarão da próxima turnê do New Order. A banda tem apresentações marcadas em São Paulo nos dias 23 e 25 de novembro, mas os dois músicos ficarão de fora da série de shows.

Ao comentar a situação, Gillian também pediu compreensão e privacidade durante o período de tratamento. "Agradecemos imensamente a gentileza e o apoio de todos e pedimos que respeitasse nossa privacidade enquanto continuo com o tratamento", concluiu.

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