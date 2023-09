A- A+

Lançamento Gilmar Bolla 8 lança, nesta sexta-feria (15), single com clipe dirigido pelo fotógrafo Gil Vicente Faixa é a primeira do próximo disco do projeto musical Combo X, liderado pelo artista, que tem lançamento previsto para 2024

O cantor e compositor Gilmar Bolla 8 anunciou o lançamento de "Nesse Mundão", seu novo single que sobe às plataformas de streaming pelo projeto musical Combo X. Com produção do próprio Gilmar e do mestre do reggae pernambucano Valdi Afonjah, a faixa estreia nas plataformas de streaming nesta sexta-feira (15).



Com uma pegada pop eletrônica, a canção é uma declaração de Gilmar ao poder da música de transformar cenários e manter a fé em dias melhores. "Comecei a compor esta música na pandemia, no isolamento. Enquanto a gente se afogava em más notícias, naquele cenário desolador, a música estava ali, do lado, inspirando a gente a agir e ajudar nossos irmãos nas favelas. Compor era uma forma de manter a fé e continuar de pé", relembra Gilmar, que também é Presidente da Ong Refavela que atua nas comunidades do grande Recife.

Single

"Nesse Mundão" tem uma sonoridade pop com pegadas eletrônicas, é vibrante e leve. Segundo Gilmar, a faixa é o abre-alas do novo disco e foi escolhida por abraçar o clima positivo que emana o novo trabalho previsto para o primeiro semestre de 2024.

A faixa estreia ainda com clipe dirigido pelo fotógrafo Gil Vicente, captado no estúdio de Gilmar em Peixinhos. Com o Combo X, Gilmar promete lançar uma música nova por mês até o fim deste ano, preparando o terreno para o novo disco.

O Combo X é formado por Gilmar Bola 8 (percussão e vocais), Thiago Brandão (guitarra), Sergio Godoy ( teclados e sintetizadores), Rapha Groove (baixo) e Izi Black (trombone). A produção executiva é de Altamiza Melo.

Ficha técnica:



Single:

Produção musical: Gilmar Bolla 8 e Valdir Afonjá

Gravação: Estúdio X – Engenheiro de gravação: Valdir Afonjá

Teclados, baixo, guitarra: Valdir Afonjá

Percussão, bateria e efeitos: Gilmar Bolla 8

Edição e mixagem: Fábio Gomes

Masterização: Rafael Gomes (AudioFB)

Capa: Raul Luna



Clipe:

Roteiro: Gilmar Bolla 8

Direção: Gil Vicente

Fotografia: Gil Vicente

Edição: Gil Vicente

Produção Executiva: Altamiza Melo – Refavela Produções

Assistente de produção: Joheliton Miranda / Inaê Correia

Nesse Mundão (Gilmar Bolla 8)

A música é arte da combinação perfeita

Vários hits vários sons

Marcando o compasso da vida

Alongando Pensamentos

Ter você como uma canção

O mundo é um conjunto

De tudo que existe

Astros e planetas Constelação

Eu não me vejo longe de você

Nesse mundão

Conjunto de conhecimentos

Relativos ao passado da humanidade

Onde a evolução, está em algum lugar.

O barulho da chuva

Me excita

Quero te beijar de novo

Correr na chuva

Me molhar na alegria

Na loucura desse novo amor

