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SHOW Gilsons traz turnê "Eu Vejo Luz" ao Teatro Guararapes, no Centro de Convenções Trio se apresenta no domingo, 31 de maio, com repertório do novo álbum "Eu Vejo Luz em Maior Proporção do que Eu Vejo a Escuridão" e sucessos da carreira

Pernambuc recebe, no próximo domingo (31), o trio Gilsons com a turnê “Eu Vejo Luz”. O show acontece às 19h30, no Teatro Guararapes, e faz parte de uma série de mais de 30 apresentações iniciadas em abril, em Salvador, Bahia, e que seguem percorrendo cidades do Brasil e do exterior.

Após quatro anos do lançamento do álbum “Pra Gente Acordar”, o grupo formado por José, João e Francisco, retorna apresentando seu novo disco de estúdio “Eu Vejo Luz em Maior Proporção do que Eu Vejo a Escuridão”. Segundo João, o novo projeto reflete um momento de amadurecimento artístico e emocional, com sonoridade que mistura elementos da MPB e experimentações contemporâneas, além de ampliar o olhar sobre a trajetória do grupo.

“Eu sinto que esse [álbum] é algo um pouco mais completo em termos de assunto e de sonoridade. Eu sinto ali um amadurecimento, um crescimento mesmo da gente. Não só em capacidade de composição, com letras, melodias, canções, mas também de produção”, comenta o artista.

Sobre o show no Recife, João adianta que a proposta é trazer as músicas do novo trabalho, como "Bem Me Quer", escrita com Narcizinho, e "Minha Flor", parceria com Arnaldo Antunes e que tem participações de Caetano Veloso, Moreno Veloso e Tom Veloso, mas também sucessos já conhecidos pelo público que acompanha a carreira do trio, como “Várias Queixas”, “Love Love”, “Devagarinho” e “Deixa Fluir”.

“Pra esse show a gente tem conseguido tocar basicamente o álbum todo. A gente veio já com essa proposta de defender esse álbum, esse show novo, de trazer canções novas. Claro que misturando também com as nossas músicas antigas... A gente tem conseguido fazer desse jeito e a resposta tem sido bem legal”, afirma João.

O disco conta com participações de Arnaldo Antunes, Narcizinho (Olodum), Julia Mestre, Sona Jobarteh e integrantes da família Veloso, Caetano, Moreno e Tom. Para Francisco, essas parcerias, em especial com a família Veloso, deram vida ao disco.

“É uma parceria que a gente de alguma forma se abre por toda a conexão familiar, musical. A gente sempre esteve ali muito próximo e já era uma coisa que a gente tinha esse desejo. O Moreno, a gente se aproximou bem mais depois das vivências todas ali que a gente teve, e ele era uma figura muito importante na vida dela [Preta Gil, mãe de Francisco]. É muito importante também a influência que o Tom deixa pra gente, e evidentemente o Caetano”, conclui João.

Serviço

Gilsons - Turnê “Eu Vejo Luz”

Quando: domingo (31), às 19h30

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 90, à venda na bilheteria do teatro e no site Cecon Tickets

Informações: (81) 4042-8400

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