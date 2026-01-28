Qua, 28 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta28/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Turnê mundial do novo álbum dos Gilsons chega ao Recife em maio

"Eu Vejo Luz" será apresentado no Teatro Guararapes; ingressos a partir de R$ 90

Reportar Erro
Os Gilsons apresentam "Eu Vejo Luz" no dia 31 de maio, no Teatro GuararapesOs Gilsons apresentam "Eu Vejo Luz" no dia 31 de maio, no Teatro Guararapes - Foto: Marina Zabenzi

Com o novo álbum "Eu Vejo Luz" prestes a ser lançado nas plataformas digitais, a turnê mundial de José, João e Fran, o trio dos Gilsons, pega a estrada em abril na capital baiana e, a partir de então, segue por palcos Brasil e mundo afora.

No Recife, o grupo faz show no próximo 31 de maio, no Teatro Guararapes, com ingressos disponíveis a partir de R$ 90.

Nas faixas - e no set list dos shows - "Minha Flor", escrita em parceria com Arnaldo Antunes e com participações da família Veloso (Caetano, Moreno e Tom), além de "Bem Me Quer", feita em conjunto com Narcizinho Santos, parceiro de "Várias Queixas", estão entre as que serão apresentadas ao público.

Leia também

• Amaro Freitas, Henrique Albino, Nando Reis, Surama e Duda Beat em shows gratuitos em Boa Viagem

• Amaro Freitas: de Nova Descoberta para se tornar um dos maiores do mundo

• "Criolo, Amaro & Dino" em sinergia: álbum celebra as raízes ancestrais afro-atlânticas



Desde 2018
Expoentes da música, em meio a canções que em pouco tempo se tornaram clássicos, os Gilsons seguem em trajetória ascendente desde a estreia do trio, em 2018.

Com José, Francisco e João Gil - filho e netos do mestre Gilberto Gil - a Música Popular Brasileira ganhou outros tons, em vibe contemporânea assinada pelo grupo.

Com "Várias Queixas" e Love Love" - faixas do EP de estreia - como hits aclamados pelo público, assim que foram lançadas, tal qual o primeiro álbum "Pra Gente Acordar" (2022), o próximo trabalho "Eu Vejo Luz", decerto deve seguir o mesmo percurso de sucesso.

E depois de passar por cidades diversas do Brasil, o grupo segue, entre julho e outubro, para o mundo, com Uruguai, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Holanda e Irlanda na rota.

SERVIÇO
Os Gilsons, com show da nova turnê "Eu Vejo Luz"
Quando: 31 de maio, às 19h30
Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco), em Olinda
Ingressos a partir de R$ 90 no site Cecon Tickets
Informações: (81) 4042-8400
 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter