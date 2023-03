A- A+

Música Gio Elefante lança single e videoclipe da canção "te amo que só", nesta sexta (24) Com lançamento nas plataformas de música, faixa integrará o primeiro álbum de carreira do artista pernambucano, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2023

Depois de dar início ao seu projeto solo, em 2020, com o lançamento do EP “Das coisas boas”, o pernambucano Gio Elefante se prepara para alçar vôos mais altos. Na próxima sexta-feira (24), o artista lança nas plataformas digitais “Te amo que só”, primeiro single do seu álbum de estreia, com produção musical de Luccas Maia. No mesmo dia, Gio coloca no ar o videoclipe da canção, em sua página de Youtube.

“Te amo que só” é o primeiro single de divulgação do disco de estreia do artista, que será lançado ainda no segundo semestre de 2023. “Um fato curioso é que essa canção quase foi excluída do álbum e só depois que eu gravei todas as canções ela foi escolhida para ser a primeira música de divulgação do álbum. Para você ver como ‘o mundo gira, o mundo é uma bola’, como diz o brega recifense. Considero que ela conseguiu chegar em um lugar muito interessante de expressividade do que eu pretendo com minha música”, comenta Gio.

A exemplo da maioria das canções de Gio Elefante, “Te amo que só” tem uma harmonia simples e delicada. “Tem um detalhe curioso em relação à melodia. É que ela tem uma oscilação entre graves e agudos bem marcante. Uma dinâmica do grave para o agudo que dialoga com a letra”, conta o artista. A faixa conta ainda com a participação de Fabinho Costa no flugelhorn.

“Essa música surgiu pelo refrão. Minha companheira Paula estava passando por um momento de desafio e com uma certa tristeza e frustração. E ao passar por esse momento ela recebeu um feedback positivo que dava esperança de que temos sempre retorno para as coisas que plantamos”, contou o cantor e compositor pernambucano.

Videoclipe de recordações

Depois de colecionar um grande acervo de imagens de celular com registros da gravidez de Paula e o nascimento do seu filho Benjamim, passando pela pandemia até os dias atuais com os primeiros passos do seu rebento, Gio Elefante e sua companheira Paula pensaram em usar esses registros para compor o clipe da canção. “Paula, minha companheira, foi fundamental. Ela é uma espécie de guru estética minha. Ela pensou nisso e fez uma curadoria das imagens de vídeos que a gente tinha de celular. A gente concebeu o direcionamento dessa história e conseguimos o contato de uma grande filmmaker, Natália Flor”, lembra.

Natália captou imagens de Gio e Paula no Recife, com direção de fotografia de Marlon Diego. “Depois, com nosso acervo de imagens, ela montou o clipe com muita beleza e sensibilidade. Ela colocou uns quadros ao fundo que ficaram muito interessantes. Usando árvores e frutas como moldura em algumas partes do vídeo. Além disso, a foto de capa do clipe é de Felipe Souza (@pelosolhosdefelipe). Ele é um artista visual muito sensível que fez esse registro da gravidez de Paula,que aparecem no clipe junto às imagens do parto do nosso filho”, conta Gio.

“Eu e Paula engravidamos de Benjamim e acabamos vindo morar no Rio de Janeiro depois de passar por João Pessoa. Chegamos no Rio com um bebê recém-nascido de 11 dias, sem rede de apoio. Apertado financeiramente. E a gente ficou com o álbum parado. Era um sonho nosso iniciar o lançamento do single com um clipe”, relembra Gio.



“O vídeo carrega essa mensagem de acolhimento para uma perspectiva futura em um momento de não-perspectiva”, descreve.

Sobre o artista

Gio Elefante é o projeto solo e nome artístico do pernambucano Sérgio Bezerra. Em algumas culturas orientais como a indiana, os elefantes significam prosperidade e abundância. Não à toa, uma das maiores divindades hindus é Ganesha, o Deus elefante. Para Gio, os elefantes simbolizam coragem, que foi fundamental para iniciar sua trajetória e assumir-se cantor e compositor autoral.

Em janeiro de 2020, o artista lançou seu primeiro trabalho, o EP “Das coisas boas”, com três faixas: “afinal”, "das coisas boas” e “nos duas". Com influências de artistas de Michael Jackson, David Bowie, Madonna, Duda Beat e Baco Exu do Blues, entre outros, o EP traz reflexões sobre o dia a dia do artista e seu lugar no mundo, misturando estilos como pop eletrônico, funk melodie, manguebeat, entre outras referências musicais. O single “te amo que só” é a primeira faixa lançada e integrará seu disco de estreia, com previsão de lançamento para o segundo semestre de 2023.

