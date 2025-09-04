A- A+

Giorgio Armani fez figurinos de Bruce Wayne e de gigolô interpretado por Richard Gere

Um dos maiores nomes da moda do século XX, Giorgio Armani, que morreu nesta quinta-feira aos 91 anos, também colocou sua expertise a serviço da sétima arte. O italiano assinou o figurino de diversas produções de Hollywood e da Itália desde os anos 1980, quando despontou no cenário mundial.

O primeiro ator vestido por ele num filme foi Richard Gere, em "Gigolô americano", de 1980. Todas as roupas do personagem Julian, uma acompanhante de luxo, eram assinadas por Armani. Os dois repetem a parceria em 1992 no filme "Desejo".

Em "Tomara que seja mulher", de 1986, foi a vez da diva francesa Catherine Deneuve recorrer ao mestre para desenhar seu guarda-roupa no filme. A italiana Claudia Cardinale, outra grande estrela do cinema, foi outra a recorrer dos serviços do conterrâneo em sets de filmagem: "O fio" (2009) e "Twice Upon a Time in the West" (2015).

Se uma produção com grandes atrizes precisava de figurino com alfaiataria, era certo que Giorgio Armani seria uma das primeiras opções. Foi assim em "Elysium", uma ficção científica de 2013 com Jodie Foster desfilando em terninhos milimetricamente cortados.

Cate Blanchett, garota-propaganda da marca Armani em diversas ocasiões, também foi vestida pelo mestre no filme "Conspiração e Poder", de 2015.

Até o Batman, ou melhor, Bruce Wayne, já teve um Armani no armário. No filme "Batman: O cavaleiro das trevas", dirigido por Christopher Nolan em 2008, os ternos de Christian Bale foram feitos pelo estilista.

