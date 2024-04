A- A+

STAND UP Giovana Fagundes retorna ao Recife com o seu stand up ácido e debochado "Orgulho do Papai" O espetáculo da humorista é nesta sexta-feira (5), a partir das 20h, no Teatro Apolo

O humor ácido e debochado da atriz e humorista Giovana Fagundes chega no Recife, nesta sexta-feira (5), no Teatro Apolo com o seu solo de stand up comedy, intitulado de "Orgulho do Papai". Neste show, Giovana faz uma performance roteirizada por ela, com base na relação dela com a própria família e como suas escolhas profissionais e pessoais afetaram os seus vínculos familiares.



O espetáculo marca o retorno da humorista ao Recife, depois de uma apresentação no ano passado, Giovana também carrega memórias afetivas com a cidade após ter tido a experiência do Carnaval recifense.

"Eu amo o Recife, passei o Carnaval na cidade e em Olinda. Tenho amigos que moram aí. É uma cidade que tem uma cultura muito forte, então eu gosto de fazer passeios e curtir a cidade. É um local que eu tenho muito carinho e que eu sinto que sempre me recebe muito bem", comenta a humorista.

Em ''Orgulho do Papai'', Giovana Fagundes usa de seu deboche e acidez para transformar as expectativas de seus familiares em uma grande piada, além disso, a sinceridade da artista também marca o seu novo espetáculo que procura criticar as expectativas da sociedade.



"O público pode esperar muita piada com calvos, muito sarro, muito deboche com homens. Esse vai ser um momento de muitas risadas, você vai se divertir pra caramba e, além de refletir e voltar para casa pensando sobre vários assuntos", afirma Giovana Fagundes, que revela gostar de fazer interações com a plateia durante o espetáculo.

Sobre Giovana Fagundes

Natural de Santa Catarina, Giovana Fagundes, que também é roteirista, iniciou a carreira aos 12 anos e alcançou visibilidade no meio e nas redes sociais, onde produz conteúdos diários de humor, autoconhecimento e reflexões. Nas redes sociais, ela reúne quase dois milhões e meio de seguidores no YouTube, Instagram e TikTok.



O sucesso nas internet e nos palcos também levou a comediante para a televisão. Em 2022, Giovana interpretou a garçonete/comediante do talk show “Tá Pago”, apresentado pelo humorista Leandro Hassum na TNT.



Serviço

Giovana Fagundes - "Orgulho do Papai"

Quando: 5 de abril, 20h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Recife Antigo

Ingressos a partir de R$ 40 no site do Ingresso Digital

