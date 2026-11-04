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SHOWS E OFICINA Giovani Cidreira traz "Coração Disparado" a Recife e Olinda com shows e oficina gratuita Cantor e compositor baiano divide a programação com a banda pernambucana Guma e o produtor Benke Ferraz, em atividades realizadas de sexta (6) a domingo (8)

A canção como ponto de partida para encontros, experimentações e novas formas de criação musical. É essa a proposta que o cantor e compositor baiano Giovani Cidreira apresenta em sua passagem por Pernambuco com o projeto “Coração Disparado”.

Entre sexta-feira (6) e domingo (8), a programação ocupa espaços do Recife e de Olinda com duas apresentações ao lado da banda pernambucana Guma e uma oficina voltada à composição e à produção musical por meio do celular. Todas as atividades têm entrada gratuita.

A estreia acontece na sexta-feira (6), às 22h, na Brilho Cultural, no Recife. Sob o formato “Coração Disparado: Giovani Cidreira convida Guma”, o espetáculo coloca em diálogo o trabalho do artista baiano e a pesquisa musical do grupo pernambucano, em uma apresentação construída a partir dessa aproximação.

No dia seguinte (7), das 14h às 18h, a programação muda de palco e de formato. No Teatro Mercado Eufrásio, em Olinda, Cidreira, o músico e produtor Benke Ferraz e integrantes da Guma compartilham conhecimentos em uma oficina de composição e produção musical com aparelhos de celular.

A proposta é explorar recursos disponíveis nos celulares como instrumentos de criação, experimentando etapas que vão da elaboração das ideias à gravação.

O encerramento será no domingo (8), às 18h, novamente no Teatro Mercado Eufrásio. A segunda apresentação com a Guma terá repertório distinto daquele levado à capital pernambucana e uma configuração mais acústica, oferecendo outra leitura para o encontro entre os músicos.

Um disco que começa no palco

Lançado em 2026 como parte das comemorações pelos dez anos de carreira de Giovani Cidreira, “Coração Disparado (Ao Vivo)” foi registrado na Casa de Francisca, em São Paulo (SP).

O álbum integra um projeto duplo, que também contempla um segundo volume gravado em estúdio. A proposta inverte a lógica habitual do processo fonográfico: é a experiência diante da plateia, e não uma gravação em estúdio, que inaugura o percurso musical.

Com voz e violão no centro dos arranjos, o primeiro trabalho aposta na proximidade entre intérprete e ouvintes.

O repertório combina composições inéditas e releituras, aproximando referências nordestinas das experiências afetivas e musicais que formaram o artista.

A participação do público também ultrapassa a plateia: parte do material audiovisual associado ao lançamento foi registrada pelos próprios espectadores, incorporados à construção visual do projeto.

Entre as canções estão “Denga”, escolhida como primeiro single e inspirada nas lembranças da infância e nos vínculos com o Nordeste; “Farol”, composição antiga que reflete sobre amizade e permanência dos afetos; e “Lembrança”, que estabelece conexões com o cancioneiro nordestino e aborda questões relacionadas à infância e à desigualdade social.

O repertório também inclui “Temprero”, “Controle de fadas”, “Música de trabalho” e uma nova versão de “Saudade de casa”, anteriormente lançada em “Nebulosa Baby”. Uma releitura de “Timidez”, sucesso da banda Cavalo de Pau, acrescenta ao conjunto uma referência às festas juninas e às memórias musicais do interior baiano.

O trabalho marca uma aproximação com estruturas mais diretas da composição, privilegiando melodias e letras dedicadas ao amor, às relações humanas e às lembranças.

“'Coração Disparado' nasce do encontro. Eu quis começar esse projeto pelo palco, pelo momento vivo da canção acontecendo entre mim e o público. É um disco de voz, violão e presença, onde cada silêncio, cada respiração e cada reação da plateia fazem parte da música. Também é um retorno à forma mais direta da canção: composições simples, honestas, que falam de amor, de memória e dos afetos que nos atravessam”, afirma Cidreira.

A direção artística é de Rodrigo Gorky, responsável pela concepção dos dois volumes, enquanto Benke Ferraz, parceiro de longa data do baiano, assina a produção musical e participa da formação que acompanha o espetáculo. O projeto também teve apoio financeiro da Lei Paulo Gustavo, por meio do Governo do Estado da Bahia.

Giovani Cidreira

Ao longo da carreira, o baiano construiu uma identidade musical que combina elementos da tradição popular brasileira e das matrizes afro-brasileiras com referências do pop e da música eletrônica.

A estreia em disco, “Japanese Food” (2017), chamou a atenção da crítica, trajetória que ganhou continuidade com trabalhos como “Nebulosa Baby” (2021) e “Carnaval eu chego lá” (2024).

Colaborações com nomes como Liniker, Linn da Quebrada, Urias e Don L também ampliaram seu diálogo com diferentes vertentes da música contemporânea.

Em 2026, a participação no Tiny Desk Brasil contribuiu para levar sua música a novos públicos, reforçando a circulação de uma obra que transita entre diferentes linguagens e formatos.

A circulação pernambucana integra o projeto "Circulação Giovani Cidreira Ao Vivo", selecionado pelo Programa Funarte de Difusão Nacional 2025 – Circuito Pixinguinha de Música, da Fundação Nacional de Artes (Funarte), vinculada ao Ministério da Cultura. A iniciativa conta com apoio do Governo Federal.

SERVIÇO

"Coração Disparado", Giovani Cidreira convida Guma

Quando: Sexta (6), às 22h

Onde: Brilho Cultural - R. Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio - Recife-PE

Ingressos gratuitos - com retirada antecipada no ShotGun



Oficina de Composição e Produção Musical pelo Celular, das 14h às 18h - com Giovani Cidreira, Benke Ferraz e Guma

Quando: Sábado (7), 14h às 18h

Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro - Olinda-PE

Ingressos gratuitos - com retirada antecipada no Sympla

Show de Giovani Cidreira - "Coração Disparado"

Quando: Domingo (8), às 18h

Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro - Olinda-PE

Ingressos: disponíveis em breve



Instagram: @giovanicidreira / @brilhocultural / @mercadoeufrasiobarbosa

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