A- A+

SINGLE Giovani Cidreira abre celebração de 10 anos de carreira com o single inédito "Denga" Faixa antecipa o álbum ao vivo "Coração Disparado", que apresenta o artista em formato acústico e intimista

O cantor e compositor baiano Giovani Cidreira inicia as comemorações de uma década de carreira com a divulgação de “Denga”, música inédita que marca o primeiro lançamento do álbum ao vivo “Coração Disparado”.

O disco completo – gravado na Casa de Francisca, em São Paulo (SP) – será apresentado ao público a partir de faixas lançadas gradualmente. Ele chega às plataformas, na íntegra, em abril. A estreia chega acompanhada de um videoclipe construído a partir das imagens do próprio registro ao vivo.

O trabalho nasce da experiência de palco. Antes de ganhar forma de álbum, “Coração Disparado” foi concebido diante do público, e essa energia guia a proposta estética do projeto.

Em “Denga”, Cidreira opta por uma abordagem enxuta, apoiada em voz e violão, priorizando a interpretação e a presença do artista.

A composição aposta em um clima afetivo e delicado. Evoca situações cotidianas e domésticas, sugerindo uma escuta desacelerada, como aquelas trilhas que acompanham encontros familiares ou momentos de descanso.

Entre versos breves e pausas calculadas, a atmosfera construída remete a lembranças e afetos.

A sonoridade acústica aproxima o lançamento de vertentes da MPB contemporânea, do folk brasileiro e da canção autoral em formato intimista. O resultado reforça a dimensão interpretativa de Giovani Cidreira, põe sua voz em evidência.

Prévia do disco, “Denga” apresenta a proposta de “Coração Disparado”: tratar o registro ao vivo como linguagem artística em si, não apenas como documentação de um show.

Com o lançamento, Giovani Cidreira inaugura um novo capítulo de sua trajetória, propondo uma escuta direta e sem ornamentos, que destaca a potência da performance ao vivo e reafirma o artista como um dos nomes mais sensíveis de sua geração.



* Com informações da assessoria

Veja também