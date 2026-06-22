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Famosos Giovanna Antonelli faz procedimento íntimo a laser; entenda como funciona Tratamento é indicado para diversas condições que acometem a vagina

A atriz Giovanna Antonelli, de 50 anos, realizou um procedimento de laser vaginal de CO2. O tratamento foi compartilhado pela ginecologista Fabiane Gama, a qual explica que ele é indicado para tratar diferentes alterações relacionadas ao envelhecimento feminino.

Como funciona o laser vaginal?

O laser vaginal se trata na aplicação de ondas de calor espaçadas e controladas no tecido da vagina e vulva através de um aparelho. Existem dois tipos de laser que podem ser aplicados: de CO2 e de Erbium. Uma sessão pode durar de 20 a 30 minutos, e o tratamento é indolor, pois se aplica um anestésico local. Ao todo, são necessárias no mínimo três sessões mensais.





Quais são as indicações para o tratamento?

Segundo especialistas, o laser vaginal é indicado para casos de:

Atrofia genital (ou síndrome geniturinária): se trata do afinamento, ressecamento e inflamação dos tecidos da região íntima;

Lesões pré-cancerosas (células anormais que podem evoluir para câncer);

Ressecamento vaginal; e

Diminuição da lubrificação devido a menopausa.

Outras indicações consistem em mulheres com incontinência urinária, flacidez vaginal e/ou líquen escleroso (doença inflamatória crônica e autoimune que afeta principalmente a pele da região genital e anal).

Após a realização do laser, é importante evitar atividades físicas por até dois dias, relações sexuais por até sete dias e usar roupas frescas.

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