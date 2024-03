A- A+

BBB 24 Giovanna discorda de Lucas Henrique sobre aproximação de Fernanda com o grupo Fadas; entenda O capoeirista acredita que o jogo da carioca pode levar ela o mais longe possível no programa

Nesta quarta-feira (27), Lucas Henrique e Giovanna conversaram sobre a movimentação de Fernanda em relação aos Fadas dentro da casa do Big Brother Brasil 24. O capoeirista acredita que o jogo da carioca pode levar ela o mais longe possível no programa, por conta dessa aproximação com os adversários, mas a Líder discordou.

"A Nanda, agora, ela tem a faca e o queijo na mão pra ir mais longe. Ela ainda tem uma margem pra pelo menos ganhar a simpatia das pessoas de lá (Quarto Fada)", afirmou Lucas.

"Não sei bem se é isso não, viu, Buda. Porque assim, eles falam isso pra depois falar: 'Ai, eu tentei, eu quis me aproximar da Fernanda'. Mesma coisa que aconteceu com a Pitel. Elas já sabiam que segunda-feira é dia de Sincerão e com certeza a Pitel ia vir em cima de uma das duas, porque elas vão em cima da Pitel. Aí fica fazendo essa cena toda", pontuou Giovanna.

Vale destacar que devido ao ''modo turbo'', Giovanna vai ganhar a última festa do Líder do BBB 24, cujo tema é Fitness Vintage. O ambiente da comemoração faz referência a um universo que a nutricionista esportiva adora. O cenário representa uma academia estilizada como uma festa dos anos 1980.

No sábado (30), É o Tchan é a atração que comanda a noite para os brothers. O grupo musical chega animando o Top 10 da temporada, com um setlist que apresenta os grandes sucessos da banda. Músicas como ''Bambolê'', ''Na Boquinha da Garrafa'', ''Ralando o Tchan'' e outros hits das décadas de 1990 e 2000 estão previstos para o show.

