BBB 25 Giovanna é eliminada no BBB 25, e Gracyanne Barbosa vai para quarto secreto Irmã da musa fitness recebeu % dos votos e primeiro Paredão com votação individual desta edição

Não deu para a irmã mais nova de Gracyanne Barbosa. Com ´52,61% dos votos, Giovanna Jacobina foi eliminada do BBB 25 nesta terça-feira (4), em um Paredão formado por irmãos.

Além da própria irmã, a nutricionista enfrentou os irmãos ginastas Diego e Daniele Hypolito. A terceira berlinda desta edição foi a primeira com eliminação individual.

Diego e Daniele obtiveram 4,46% e 17,07% dos votos, respectivamente. Já Gracyanne ficou com 25,86%.

Em seu discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt ressaltou que quatro indicados ao Paredão mostraram diferentes versões do amor fraternal no programa. "Ambas relações tem em comum o sentimento de proteção, o cuidado um com o outro", destacou.



Quarto secreto

Após a eliminação da irmã, Gracyanne foi enviada para um quarto secreto. Sem saber da nova dinâmica de votação, ela também se despediu dos colegas de confinamento com Giovanna.



Somente em outro espaço, longe dos demais "brothers", as duas foram informadas de que uma delas seguiria na disputa.

Enquanto estiver no quarto, a modelo fisiculturista vai poder ver o que falaram sobre ela na casa por vídeos. Depois, ela retornará à companhia dos outros “brothers” com imunidade e no VIP.

