Giovanna e Matteus caem no choro após lembrarem de seus pais no BBB 24

A tarde desta segunda-feira (25) foi marcada por muita emoção na casa do Big Brother Brasil 24 com brothers relembrando de seus parentes. Depois da ação de Páscoa que distribuiu fotos dos familiares dos participantes, Giovanna e Matteus se emocionaram compartilhando histórias de seus pais.

Primeiro, o gaúcho contou para Beatriz na piscina da casa sobre os sacrifícios que sua mãe passou para presentear ele com um videogame.

''Ela trabalhava na instância de cozinheira, passava uma trabalheira, cozinhava no fogão a lenha. Teve até problemas nos rins e na bexiga uma época porque o fogão a lenha que ela trabalhava era muito quente. E ela teve uma baita infecção urinária. Umas coisas muito pesadas assim, ela até foi parar no hospital. E aí, quando ela saiu desse emprego, ela pegou toda a rescisão dela do emprego (...), foi num camelô, lá em Uruguaiana, que fica na fronteira com a Argentina, e comprou um Playstation 2 para mim. Gastou todo dinheiro dela e me deu... Minha mãe é f*da mesmo. Minha mãe, tipo, abdicou. Ela é uma pessoa assim: gosta muito de se cuidar, gosta muito de maquiagem, andar bem vestida e, naquela época, não tinha...", disse emocionado Matteus.

Depois, na sala da casa do BBB foi a vez de Giovanna cair no choro contando para suas amigas Leidy Elin e Pitel sobre as últimas mensagens que recebeu de seu pai, falecido em 2019.

"Eu lembro uma das últimas mensagens que ele tinha me mandado, antes dele passar mal, eu tava trabalhando e estava chovendo. O dia estava chovendo muito. E aí, eu ia sair de lá à noite, eu tinha que pegar estrada, anel rodoviário para poder chegar em casa... Nesse dia chovendo, ele mandou mensagem: 'Oi, filha, cuidado para voltar para casa, viu? Está chovendo muito. Seu pai te ama'. (...) As saudades não passa", expressou a mineira.

