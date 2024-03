Giovanna e Raquele percebem chateação de Isabelle: "Cunhã tá estranha, não tá?"

A- A+

Giovanna e Raquele comentam, no quarto do Líder, que perceberam que Isabelle está seca com elas. Giovanna especula que a sister pode estar chateada por não tê-la chamado para o VIP.

"Cunhã tá estranha, não tá?", perguntou Raquele. "Muito", concordou Giovanna. "Fui perguntar como ela tava, ela disse que tá bem, mas que tá reflexiva com algumas coisas do jogo", relatou a confeiteira.



"Adivinha com o que que é? Não chamei ela pro VIP, chamei Lucas. Mas se ela não souber entender que isso era necessário, nessa altura do campeonato, infelizmente não tem o que fazer", comentou a líder da semana. "Ela respondeu seca", disse Raquele. "Pra mim também", contou Giovanna.



