Famosos Giovanna Ewbank celebra cidadania italiana: relembre outros famosos com dupla nacionalidade Bruna Marquezine, Deborah Secco e Luana Piovani também comprovaram ser descendentes de europeus

Neta de um italiano de Florença, Giovanna Ewbank posou com o pai e o irmão com o passaporte italiano para comemorar a conquista da dupla cidadania.



"Eu, meu pai, meu irmão e meus filhos conseguimos a nossa cidadania pelo meu avô paterno Piero Baldacconi, nascido em 1925, na cidade de Firenze, Itália", escreveu a apresentadora e modelo em seu Instagram.

Giovanna diz que todo o processo foi concluído em seis meses: "Fizemos o processo perante o Tribunal Italiano e não teve a necessidade de residir na Itália. Estamos muito felizes! O mais legal é que ele foi concluído super rápido!".





Com a conquista, os filhos da apresentadora com o ator Bruno Gagliasso, Titi, Bless e Zyan, também passam a ter direito à cidadania italiana. Relembre outras celebridades que também têm dupla cidadania.

Bruna Marquezine



Bruna Marquezine em "Besouro Azul" — Foto: Divulgação

A atriz de "Besouro Azul", que investe numa carreira internacional, diz que chegou a dividir o aluguel de uma casa nos Estados Unidos com Anitta, também tirou recentemente a cidadania italiana.

Deborah Secco



A atriz Deborah Secco — Foto: Reprodução/YouTube

Em 2022, Deborah Secco concluiu o seu processo de dupla cidadania, e também comemorou a cidadania italiana em suas redes sociais como “a realização de um sonho”.

Luana Piovani



Luana Piovani — Foto: Reprodução Instagram

Atualmente morando e trabalhando em Portugal, a atriz celebrou, em 2018, a conquista da cidadania italiana: "Tutti italiano adesso" (Todos italianos agora), escreveu ela em suas redes sociais, à época.

Xuxa



Xuxa — Foto: Reprodução

Xuxa tem cidadania italiana desde 2013, após comprovar que sua família veio de Imer, uma comuna da região Trentino Alto-Ádige, e foram se fixar em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, região que tradicionalmente recebeu imigrantes do país.

Alok



Alok, cujo nome de batismo é, Achkar Peres Petrillo, conseguiu a cidadania italiana em 2019. A família do DJ vem de San Giovanni a Piro, na província de Salerno.

