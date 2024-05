A- A+

tragédia no rs Giovanna Ewbank demonstra vontade de adotar cavalo resgatado no RS: ''Queremos te dar amor'' Por meio de um post feito em suas redes sociais, a atriz escreveu uma carta aberta para o animal

Giovanna Ewbank ficou tão sensibilizada com a história do cavalo Caramelo, resgatado após ficar quadro dias ilhado por conta das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, que decidiu se voluntariar para adotá-lo.

Por meio de um post feito em suas redes sociais, a atriz escreveu uma carta aberta para o animal. Muito emocionada, ela falou como se sentiu ao vê-lo nessas condições: "Caramelo, nos últimos dias o choro estava preso na garganta. E hoje ele veio, solto, frouxo, com um pouco de alívio em meio a tanta dor."

"Você se tornou símbolo de esperança, resistência, força e amor. O Brasil parou para te ver e lutar por você porque você tem representado um povo que luta e que resiste. Um povo que não perde as esperanças, que se reergue mesmo parecendo não ter como se reerguer. Um povo onde a humanidade e a generosidade é mais forte do que um país dividido. Caramelo, você significa muito. Você significa a união, o povo e os animais dessa tragédia no Rio Grande do Sul. E mais, Caramela, hoje você trouxe uma certeza: Há esperança", completou ela.

Por fim, Gio disse que estava disposta a ajudar o animal a partir de agora: "Espero que você se recupere logo Caramelo. E imagino que muitos devem querer te dar um lar e amor, mas saiba que se você quiser nós aqui em casa também queremos te dar amor e uma lar!"

