Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso mostram brinquedoteca inspirada na de Viih Tube e Eliezer

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso resolveram mostrar para seus seguidores um pedaço importante de sua casa: a brinquedoteca, onde os filhos Titi, de 12 anos, Bless, de 9, e Zyan, de 4, passam boa parte do tempo.



Segundo a apresentadora, a inspiração foi o cômodo que os influenciadores e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer fizeram para a filha Lua.

"Resolvemos finalmente abrir a nossa casa pra mostrar alguns cômodos que decoramos depois da mudança! Hoje vamos começar pela brinquedoteca que não é só um espaço de brincadeira — é onde a nossa família se encontra de verdade. Um lugar de conexão, afeto e muita diversão. Semana que vem tem mais vídeo mostrando os quartos!", escreveu ela, marcando todos os fornecedores e sinalizando a publicação como "publicidade".

Na última sexta-feira, Titi, a primogênita do casal, completou 12 anos. Giovanna e Bruno fizeram posts exaltando a filha e a família que construíram.

"Que privilégio poder acompanhar esse seu processo, meu amor. Ver a minha menina crescendo com coragem, com valores, com brilho. Te ver sendo amada por todos que te cercam, e não à toa. Mas porque sua alma é generosa, sua presença é leve e sua vida é um presente diário na vida de quem tem a sorte de conviver com você", dizia o post conjunto dos dois.

