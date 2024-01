A- A+

BBB 24 Giovanna faz sua leitura do jogo após saída de Pizane; saiba o que ela disse Sister conversou com MC Bin Laden e Vinicius

A eliminação de Lucas Pizane ainda está rendendo no BBB 24, principalmente, como um indício que os comentários feitos por Nizam em relação ao corpo das mulheres da casa foram reais.

Desta vez, Giovanna deu sua opinião sobre o assunto, além de analisar sua situação no jogo após a saída de Pizane e permanência de Davi, que entrou com ela pelo novo grupo da edição, o Puxadinho. O músico teve 8,35% dos votos, enquanto o motorista de aplicativo teve 63,21 % dos votos para permanecer na casa. A outra emparedada foi Beatriz, com 28,44 %.

A conversa aconteceu na cozinha da casa, entre Giovanna, MC Bin Laden e Vinicius. O funkeiro perguntou a nutricionista como ela está se sentindo em relação ao jogo



''Se o Davi tivesse saído eu teria ficado um pouco pilhada, porque tudo que eu teria como concepção do que foi conversado estaria errado. Como ele não saiu e o Pizane saiu, tem uma verdade ali no que aconteceu'', disse a sister.

Ela ainda afirmou que o músico baiano somente saiu por conta de estar na 'fogueira', mas se o Nizam for para o paredão vai ser eliminado também. Após análise, a sister recebeu elogios dos dois brothers. ''Boa leitura'', disse o atleta paralímpico, enquanto o funkeiro acrescentou: ''Você é inteligente''.

