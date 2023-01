Giovanna, participante da Casa de Vidro, é acusada de racismo nas redes

A- A+

O Big Brother Brasil nem começou e já está causando polêmica. Internautas encontraram, nesta terça-feira (10), no Twitter, diversas postagens antigas de Giovanna Leão, participante da Casa de Vidro, e a acusam de racismo. Na rede social, a jovem usou a expressão “macaco” mais de uma vez para se referir a pessoas que estavam ameaçando hackear sua conta.

Após a repercussão, a influenciadora Preta Demais escreveu: “Se vocês forem muito racistas lembrem de disfarçar um pouco antes de ir pro bbb”. Outra influenciadora, Yas Medeiros, também acusa Giovanna de racismo. Nos stories, Yas diz: “A racista que me chamou de neguinha ta numa tal de casa de cristal…”.

Pelo Twitter os administradores da conta da participante da casa de vidro do BBB 23, repostaram um comentário de um seguidor que dizia que as conversas estariam fora do contexto.

Dentro da casa de vidro, Giovanna explicou o contexto do seu suposto tweet racista. A participante disse que foi assediada e ofendida com diversos insultos por um jogador gringo de Lol e apenas rebateu ele com as mesmas ofensas.

