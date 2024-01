Giovanna Pitel explica sua estratégia para colegas de confinamento: "um grupo vai mais longe"

A- A+

Na área externa da casa do BBB 24, em conversa com Fernanda e Lucas Pizane, Giovanna Pitel explicou sua estratégia no jogo. A sister sugeriu como eles deveriam agir a partir daquele momento.



“Vou abrir minha estratégia de jogo pra vocês. O que eu pensei antes de vir pra cá: um grupo vai mais longe do que uma pessoa soltinha. Eu sei que em determinado momento do jogo vai ser cada um por si e Deus por todo mundo. Porque a vitória é individual e só um vai levar o prêmio", avaliou a assistente social.



"Se tiver votação, têm 26 pessoas na casa. A gente precisa votar junto", completou Giovanna Pitel.

