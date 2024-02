A- A+

BBB 24 Giovanna reflete sobre experiência no "BBB 24" com o pé fraturado: "drenando a minha energia" Participante fraturou o pé em janeiro e, desde então, não prticipa de provas do líder

Giovanna sofreu uma fratura no pé ainda na primeira semana do “BBB 24” e, até agora, não se recuperou totalmente. Nesta quinta-feira (15), a sister falou mais de uma vez sobre o assunto.

No Quarto Gnomo, a nutricionista conversou com Fernanda, Isabelle, Michel e Raquele. Eles refletiram sobre a pergunta feita pelo público e apresenta a eles no Raio-X: “Está satisfeito com sua participação até agora? Por quê?”.

“Não me sinto, porque tô muito presa nisso [pé fraturado]. Não consigo fazer as brincadeiras que eu faço, não consigo treinar, que é coisa que eu faço. Então, eu me sinto completamente diferente do que eu sou lá fora”, respondeu Giovanna.



“Não consigo ir na festa dançar do jeito que eu gosto, não consigo participar da prova. Então, assim, eu tô sendo eu, mas muito menos do que eu seria sem isso”, completou a sister.

"Igual uam fênix"

Mais tarde, o bate-papo ocorreu na academia e foi sobre a Prova do Líder. Lucas disse para Giovanna “dar um jeito de ganhar” e gastar a sorte. Sem poder participar de competições que envolvem esforço físico, a nutricionista disse: “Deus tem que estar preparando para mim, meu momento”.

Em seguida, a mineira comentou sobre como será quando se recuperar. “Gente, na hora que eu estiver liberada desse 'trem', vou renascer igual uma fênix. Vocês vão ver outra pessoa. Não chegou ainda. Uma nova participante. Esse 'trem' está drenando a minha energia”, afirmou.

