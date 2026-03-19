A- A+

FAMOSOS Giovanna Reis, ex-namorada de Alanis Guillen, se pronuncia pela primeira vez após polêmica A produtora publicou um texto em seu Instagram pedindo desculpas e admitindo o erro

Nesta quinta-feira (19), Giovanna Reis, ex-namorada da atriz Alanis Guillen, se pronunciou pela primeira vez após a exposição de posts antigos com teor preconceituoso associados a ela. Em uma publicação no Instagram, a produtora reconheceu o erro e pediu desculpas.

No texto, Giovanna alega não compactuar com o conteúdo das publicações.

“Eu sinto que preciso começar dizendo, com toda a sinceridade, que repudio completamente qualquer forma de discurso de ódio ou manifestação discriminatória e violenta."



Segundo Giovanna, ela se sente arrependida e envergonhada : “Nos últimos dias, veio à tona uma conta antiga minha no X (antigo Twitter), de 16 anos atrás. Ao me deparar com os conteúdos publicados ali, senti um misto de choque e imensa decepção comigo mesma. Palavras das quais tenho profundo arrependimento”.

Na publicação, a produtora também pede desculpas e afirma reconhecer que errou.

“Independentemente de idade ou contexto, eu errei. E a todas as pessoas que foram feridas, direta ou indiretamente, eu peço desculpas de forma sincera. Aquelas falas definitivamente não representam quem eu sou hoje”, declarou.

Por fim, a produtora, apesar de reconhecer a gravidade da questão, afirma que não aceita ser reduzida a uma versão que não a representa mais.

“Eu não posso aceitar que tentem me reduzir a uma versão minha de mais de uma década, nem que isso defina que eu sou hoje. Acredito de fato na capacidade de mudança, transformação e crescimento do ser humano, inclusive a minha.”

Declaração de Giovanna Reis sobre declarações preconceituosas no X foi publicada em story na sua conta do Instagram | Foto: Reprodução/Instagram (@giovannareiss)

Veja também