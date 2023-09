A- A+

Dança Gira Ara Dúdú abre festival com chamamento para videodanças e grupos de experimentos dançantes Seleção é voltada para pessoas negras, quilombolas e indígenas de todo o Brasil e tem inscrição gratuita

Leia também

• Lucas dos Prazeres apresenta espetáculo da dança no Paço do Frevo nesta sexta (1º)

• Invasão de vira-lata caramelo em show de dança no Rio viraliza nas redes após cadela deixar 'marca'

• Grupo de dança Balé Deveras comemora 43 anos de história com espetáculo; confira programação

A Gira Ara Dúdú, festival pernambucano de danças negras, estreia com um chamamento público para videodanças e apresentações de trabalhos dos grupos de experimentos dançantes (GEDs), voltado para pessoas negras (autodeclaradas pretas e pardas), quilombolas e indígenas de todo o Brasil. As propostas podem ser enviadas até o dia 18 de setembro pelo site (inscrições pelo link).

A inscrição é gratuita, mediante o preenchimento do formulário, com um limite de uma proposta por titular. É permitido participar das duas categorias — videodanças (até 20 minutos de duração - online) ou Giras de Experimentos Dançantes (até 15 minutos de apresentação - presencial) — desde que seja submetido um trabalho por vez. O resultado da seleção será divulgado oficialmente no site e nas redes sociais do festival (Instagram: @giraaradudu).

As obras que constem em sua ficha técnica a participação da curadoria da mostra não podem ser inscritas em hipótese alguma. Serão aceitos trabalhos que tenham sido finalizados a partir do ano de 2010 até a data limite das inscrições.

Nos casos em que seja necessário o envio de vídeo, é preciso compartilhar o link (URL) do material, formatado em uma das plataformas digitais (Drive Google, Vimeo ou YouTube). O link deve estar no modo público ou disponível com a senha para acesso ao conteúdo.

Gira Ara Dúdú

O festival, contemplado pelo edital Sistema de Incentivo à Cultura (SIC 2020/2021), da Prefeitura do Recife, e Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura 2020/2021), do Estado de Pernambuco, surgiu do movimento de três mulheres negras: Jamila Marques, Renata Mesquita e Dandara Marques. Elas formam o núcleo “Ara Agontimé”. Já a coordenação de curadoria da Gira Ara Dúdú é representada por Sophia Williams e Diogo Lins.

O chamamento busca compartilhar produções de saberes de artistas da dança, mestras, mestres, brincantes da cultura negra, capoeiras, performer, intérpretes e criadores de danças negras, pesquisadoras, pesquisadores e estudantes de diversas idades (maiores de 18 anos). Vale ressaltar que as candidaturas de artistas da dança que são mães, idosas, idosos, mulheres (cis e trans) e não binários negres são consideradas como grupos prioritários durante etapa da selação.

“A ideia é que pessoas negras, quilombolas e indígenas possam apresentar e compartilhar danças a partir de suas vivências, experiências, escrevivências das/os/es corpas/es/os e/ou pesquisas, podendo ser compartilhada no formato individual, em dupla ou coletivo, que estejam em andamento ou que já tenham sido concluídas”, explica Jamila Marques.

As propostas selecionadas na categoria videodança serão apresentadas na mostra audiovisual de danças negras durante os dias de festival. Já as escolhidas na categoria de vivências, relatos de experiências, escrevivências das/os/es corpas/es/os e/ou pesquisas em danças negras irão compor a programação dos GEDs.

Os trabalhos aprovados também terão divulgação no perfil oficial da Gira Ara Dúdú. A organização entrará em contato com selecionados e selecionadas, via email, para encaminhamento da obra e planejamento das apresentações.

Mote do festival

A Gira Ara Dúdú propõe para sua 1ª edição a temática “O que o corpo negro come?”, afim de refletir sobre o legado ancestral da memória e cultura dos corpos negros dançantes que tecem histórias na cidade do Recife e no Estado de Pernambuco.

Serviço

Chamamento

Preceitos da Gira Ara Dúdú

Formulário de Inscrição Mostra Negra de Videodança

Formulário de Inscrição Giras de Experimentos Dançantes - GED’s



Confira mais detalhes:

MODALIDADES

1. Videodanças

Online;

Documentários, experimentos dançantes, ficção, animação e outros que tenham como cerne as danças negras, com até 20 minutos de duração (curta-metragem);

Dialogar com as seguintes temáticas: danças negras e ancestralidade, danças negras e religiosidade, danças negras e cultura negra, danças negras e tecnologias, danças negras e educação, danças negras e confluências indígenas, danças negras e ritual, danças negras e territórios, danças negras e suas produção de conhecimentos;

Cabe exclusivamente ao proponente as questões de direitos autorais ou de imagem, ficando as realizadoras deste chamamento isentas de qualquer responsabilidade do não cumprimento a legislações vigentes que tratam do tema;

Após a divulgação do resultado, as obras selecionadas para a mostra de videodanças receberão por e-mail o Termo de Cessão de Direitos Autorais, permitindo a exibição da obra no festival.

O que é preciso para a realização da inscrição:

Anexar no mínimo três imagens (ou captura de frame) para divulgação e/ou cartaz do filme/videodança inscrito nos formatos jpg, png ou psd (qualidade mínima: 300 dpi);

Mini-biografia e foto da(s)/do(s) diretoras/os do videodança/filme nos formatos jpg ou png;

2. Giras de Experimentos Dançantes (GEDs)

Presencial;

Deve-se informar como será o compartilhamento: dançando, relatando, demonstração de alguma prática artístico-pedagógica, estudos de composições coreográficas, poesia dançada, performances ou outra proposição de valorização das danças negras, com o tempo máximo de 15 minutos de apresentação;

Os formatos para a publicação podem ser poesia, relatos, vivências, experiências, artigos, estudos de composição coreográfica, artigos, metodologias criadas/utilizadas, práticas artístico-pedagógicas e outras possibilidades de danças negras e suas escrevivências.

O que é preciso para a realização da inscrição:

- Propostas em formato de vídeo ou de resumo;

- Vídeos de 3 a 5 minutos, constando a apresentação da sua proposta (breve apresentação da/o proponente e título do projeto);

(Fale sobre sua proposta, o que te instigou/provocou/intuiu? Como se deu a sua proposta? Ela é particular, dupla ou coletiva? Descreva se há a presença de mestra/mestra orientando sua proposta, a(s) história(s) que envolvem sua proposta, se utiliza técnica(s), conceito(s) e/ou significado(s)? Por que você gostaria de compartilhar a pesquisa com a gente?)

SELEÇÃO

Os trabalhos selecionados serão apresentados oficialmente pela curadoria. Durante a análise das propostas, será levada em consideração a importância da presença de artistas das danças negras, pesquisadores e/ou grupos, suas estéticas, narrativas que contemplam as dimensões éticas, políticas/poéticas/artísticas e filosóficas do festival no que se refere às danças e artistas negres.

RESULTADO

Divulgação oficial no site e nas redes sociais do festival;

Caso haja mudanças na programação, a organização entrará em contato antecipadamente via email.

Veja também

AGENDA CULTURAL Fim de semana vai de Flávio Venturini, Sá & Guarabira e 14 Bis a show de Bem Gil e Moreno Veloso