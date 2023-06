A- A+

CELEBRIDADES Gisele Bündchen chega ao Brasil para férias com filhos: saiba a fortuna da ex-modelo após divórcio Mãe de Benjamin e Vivian Lake, brasileira separou-se do ex-jogador de futebol americano Tom Brady

Gisele Bündchen desembarcou neste domingo (4) em São Paulo com os filhos Benjamin, de 13 anos, e Vivian Lake, de 10, frutos da relação com o jogador de futebol americano Tom Brady, para passar as férias no Brasil.



A ex-modelo será a palestrante principal no “VTEX DAY 2023”, evento que será realizado nos dias 5 e 6 de junho, no São Paulo Expo.

Separada desde o ano passado do ex-quarterback dos Patriots, campeão de seis títulos na NFL, a brasileira tem uma fortuna calculada em cerca de US$ 400 milhões (R$ 2,1 bi), de acordo com levantamento do site Celebrity Net Worth.

Parte deste valor vem de seus tempos de passarela, já que Gisele, até 2016, foi por 14 anos foi a modelo mais bem paga do mundo, segundo a revista Forbes. Mesmo depois de parar de desfilar, ela manteve contratos valiosos com marcas como Pantene, Chanel, Victoria’s Secret e Carolina Herrera. A brasileira também tem sua própria marca de cosméticos naturais, a Sejaa Pure Skincare.

Patrimônio imobiliário conjunto

No ano passado, Gisele e Tom Brady finalizaram divisão de bens, a partir de um patrimônio conjunto calculado em cerca de US$ 650 milhões (R$ 3 bilhões).





A brasileira comprou um apartamento de três quartos e três banheiros por US$ 1,2 milhão em Miami, na Flórida, além de ficar com o imóvel onde passa as férias com os filhos, na Costa Rica.



O ex-casal ainda ficou com a posse conjunta de uma casa nas Bahamas e outras duas nos EUA, uma no estado de Montan; e um apartamento em Nova York.

O ex-casal também possuía uma participação acionária na empresa de criptomoedas FTX, que, anteriormente avaliada em US$ 32 bilhões, foi à falência em novembro de 2022. Em entrevista à "Vanity Fair", Gisele disse que foi "pega de surpresa" pela situação da empresa, em que atuava como diretora de iniciativas sociais e ambientais.

