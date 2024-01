A- A+

Morreu, neste domingo (28), aos 75 anos, a mãe de Gisele Bündchen. Vania Nonnenmacher estava internada em um hospital de Porto Alegre para tratar de um câncer.

A família ainda não se manifestou publicamente sobre a morte. Além de Gisele, teve outras cinco filhas e era casada com Valdir Bündchen. Vivia em Horizontina, no Rio Grande do Sul, cidade onde nasceu a modelo.

Dias após o ano-novo, Gisele compartilhou nas redes sociais fotos de férias no Brasil com a família durante as festas. Numa delas, aparece massageando os pés da mãe.

"Reconectando com o essencial. Mandando amor e desejando um feliz e abençoado 2024 a todos!", dizia a legenda do carrossel de fotos, nas quais Gisele também aparecia abraçada às irmãs e ao pai.

Em junho, a modelo passara outra temporada de férias no Brasil com a família. Na ocasião, também compartilhou fotos nas redes sociais. Em uma delas, aparece caminhando na praia com mãe e a filha Vivian.

Semelhança com a filha

Em 2019, Gisele Bündchen surpreendeu os seguidores com uma foto sua e de sua mãe, comparando-as: "Minha mãe e eu quando éramos jovens. Vocês nos acham parecidas?", escreveu.

Nos comentários, os fãs da modelo concordaram com a semelhança entre as duas: "Que genética incrível".

Veja também

Luto Morre neta de Monteiro Lobato, Joyce Campos Lobato, aos 93 anos de idade