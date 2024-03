Gisele Bündchen: entenda por que modelo chorou e interrompeu entrevista na TV americana; veja

A- A+

Gisele Bündchen precisou interromper uma entrevista para a televisão americana, após começar a chorar ao falar sobre o fim do casamento com Tom Brady. Em trechos divulgados pela CBS nessa quarta-feira (6), a modelo se emociona ao falar sobre o divórcio e a criação dos filhos.

Durante a conversa, que fala sobre a vida pessoal de Gisele e os desafios que enfrentou por trás da imagem de supermodelo, a apresentadora Robin Roberts pergunta sobre o período da separação após 13 anos de casamento. Gisele diz que foi como “a morte de um sonho”.

Em seguida, a entrevistadora pergunta como ela está atualmente. Porém, a modelo se emociona e pede para fazer uma pausa.

Sobre a criação dos filhos, Gisele conta que alguns dias são melhores que outros. A apresentadora ainda perguntou se ela se envolveu com outras pessoas amorosamente. Sem mencionar dar uma resposta exata, ela afirma que, com base no que viveu, hoje sabe “o que quer e o que não quer”.

A modelo ainda fala sobre como vive sua vida atualmente. "No fim do dia, se você não é verdadeira com você mesma, as coisas não funcionam. Onde meu coração está é onde estou agora. Estou vivendo a minha verdade e não vou pedir desculpas por isso", finalizou ela.

Luto após divórcio

Em março do ano passado, Gisele Bündchen falou pela primeira vez sobre a separação com o astro do futebol americano Tom Brady. Em entrevista à Vanity Fair, a übermodel relatou a vivência do luto após o fim do casamento de 13 anos.

“É como uma morte e um renascimento. É difícil porque você imagina que sua vida ia ser de um jeito, e você fez tudo que podia, sabe?”, disse ela, emocionada. "Eu acreditava em contos de fadas quando era criança. Acho lindo acreditar nisso. Quero dizer, estou muito grata por isso ter acontecido".

A gaúcha ainda relembrou que, quando os dois se casaram, ela tinha 26 anos e ele, 29. Ambos tinham os mesmos sonhos e desejos “Queríamos uma família, queríamos coisas juntos. Com o passar do tempo, percebemos que só queríamos coisas diferentes e agora temos uma escolha a fazer. Isso não significa que você não ame a pessoa. Significa apenas que, para você ser autêntico e realmente viver a vida que deseja, precisa ter alguém que possa encontrá-lo no meio, certo? É uma dança. É um equilíbrio.”

