A- A+

Famosos Gisele Bündchen está no Brasil com os filhos e fãs notam semelhança da modelo com a caçula Vivian Modelo também é mãe de Benjamin, os dois do casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady

Gisele Bündchen está no Brasil com os filhos Benjamin, de 13 anos, e Vivian Lake, de 10, para passar férias no país. A modelo chegou ao país no domingo e, no dia seguinte, foi a principal palestrante do evento de transformação digital “VTEX DAY 2023”, no qual falou sobre família.

"Como mãe, quero deixar um mundo melhor para os meus filhos, então sempre vai ter algo maior. Quando eu comecei a modelar, com 14 anos, eu queria que meus pais fossem orgulhosos", declarou Gisele, em sua fala sobre a relação com os filhos e com os pais.

A relação de Gisele com os filhos é acompanhada pelos fãs da modelo em sua conta no Instagram, onde ela costuma postar momentos com Benjamin e Vivian na praia, em casa ou junto à natureza (a modelo brasileira é embaixadora do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A semelhança entre Gisele e a caçula Vivian chamou a atenção dos mais de 21 milhões de seguidores da top, a ponto da modelo agradecer os fãs pelos comentários e por montagens unindo fotos de mãe e filha na infância.

"Obrigada por fazer essa montagem. Vocês acham que eu e minha pequena somos parecidas?", postou a top em agradecimento a uma dessas montagens.

No aniversário de 10 anos de Vivian, Gisele postou uma sequência de fotos para celebrar a menina. A semelhança entre mãe e filha impressiona.

"Obrigada por ser um raio de sol em nossas vidas e por sempre espalhar tanto amor ao seu redor. Nós te amamos muito!", declarou-se a mãe coruja na legenda da publicação. "Minha parceirinha", escreveu Gisele em outra publicação sobre a filha, em que as duas cavalgam juntas.

Veja também

justiça Príncipe Harry comparece ao Tribunal Superior em Londres para audiência contra imprensa britânica