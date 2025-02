Ex-marido de Gisele Bündchen reage ao nascimento do primeiro filho dela com Joaquim Valente; confira

A- A+

Ex-marido de Gisele Bündchen, Tom Brady reagiu ao nascimento do primeiro filho da modelo com Joaquim Valente, noticiado nesta quarta-feira (5).

De acordo com o site norte-americano Page Six, uma fonte próxima ao astro da NFL afirma que ele está feliz pelo momento da ex-esposa e que não deseja “nada além do melhor” a ela.

Segundo outra fonte, Tom Brady já teria entrado em contato com Gisele para parabenizá-la. Ele é pai dos dois filhos mais velhos da brasileira, Benjamin, de 14 anos, e Vivian, 12. O atleta tem ainda outro filho de um relacionamento anterior.

Tom e Gisele se separaram em 2022. A modelo teria se aproximado de Joaquim, seu treinador de jiu-jitsu, em 2023.

Os rumores de que o casal estava esperando seu primeiro filho começaram em outubro do ano passado, sendo confirmados por eles no mês seguinte. A criança é um menino e ainda não teve seu nome divulgado.

Ainda de acordo com o Page Six, Tom teria ficado “atordoado” ao receber a notícia da gravidez. Após o choque inicial, no entanto, ele teria se acostumado e ficou feliz pela mãe de seus filhos.

