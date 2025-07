A- A+

CELEBRIDADES Gisele Bündchen publica fotos inéditas do filho caçula em seu aniversário na Serra Gaúcha "Sei que estou ausente por aqui, mas quis passar para agradecer por todas as mensagens de aniversário tão carinhosas", escreveu a modelo na publicação

A modelo Gisele Bündchen publicou nessa quarta-feira, 23, fotos inéditas em família durante uma viagem à Região da Serra, no Rio Grande do Sul. Os registros marcaram a comemoração de seu aniversário de 45 anos, celebrado no último sábado, 20.

Nas imagens, Gisele aparece rodeada de natureza, segurando um chimarrão e acompanhada dos filhos Vivian, Benjamim - frutos do seu casamento com Tom Brady (de 2009 a 2022) - e do caçula River, do relacionamento com o atleta Joaquim Valente. Também é possível ver momentos ao lado da irmã gêmea, Patrícia Bündchen, com quem dividiu bolos de aniversário.

"Sei que estou ausente por aqui, mas quis passar para agradecer por todas as mensagens de aniversário tão carinhosas", escreveu a modelo na publicação. Ela afirmou se sentir grata por completar mais um ano de vida cercada de amor e da família.

Além dos registros da paisagem serrana e do tempo em família, Gisele também compartilhou uma imagem da mãe, Vânia Maria Nonnenmacher, que morreu aos 75 anos, em 2024. A publicação relembrou o aniversário da mãe, que dividia a data com as filhas gêmeas.

"Sentimos muito a sua falta, mas sabemos que ela está sempre conosco. Sigo confiando e acolhendo a vida de coração aberto, com profunda gratidão por tudo o que ainda está por vir. Muito amor a todos", concluiu a modelo.

Veja também