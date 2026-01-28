Gisele Bündchen celebra um ano do filho caçula com álbum de fotos em família
Modelo brasileira é mãe de Benjamin e Vivian, com Tom Brady; o caçula River é fruto de seu atual relacionamento com Joaquim Valente
O pequeno River, filho caçula da modelo brasileira Gisele Bündchen com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, completou um ano de vida e foi celebrado em um álbum de fotos postado por sua mãe no Instagram.
Gisele publicou na rede social registros em família com River e com seus dois outros filhos, Benjamin e Vivian, frutos do relacionamento anterior com o ex-astro NFL, Tom Brady.
"Não acredito que já passou mais de um ano desde que você veio abençoar as nossas vidas. Obrigada, Deus, por tanto", escreveu a modelo gaúcha.
Nos comentários, famosos e seguidores da brasileira felicitaram o momento.
"Muito amor! Muita saúde!", desejou Sabrina Sato.
"Que família maravilhosa! Que Deus abençoe sempre a todos! Merecem toda felicidade do mundo", escreveu um seguidor.
Gisele Bündchen foi casada com Tom Brady por pouco mais de uma década. O casal anunciou a separação em 2022.
No ano seguinte, a modelo assumiu um novo relacionamento, com Joaquim Valente. Ano passado eles oficializaram a união. River é o primeiro filho do casal.