A- A+

Carnaval do Rio Gisele Bündchen ganha R$ 57 mil por minuto em camarote na Marquês de Sapucaí Modelo passou três horas no Sambódromo, não falou com a imprensa, cumprimentou faxineira e só bebeu água

A passagem de Gisele Bündchen pela Marquês de Sapucaí rendeu R$ 57 mil por minuto à modelo. Contratada pela Brahma para uma ação de marketing no Camarote N1, Gisele permaneceu cerca de três horas no Sambódromo, conforme estipulava seu contrato. Chegou pouco antes das 22h20 e saiu por volta das 1h30.

O contrato estipulava que Gisele subiria a rampa de acesso, posaria para fotos e então seguiria para a área VIP, na qual ela permaneceu por três horas e só bebeu água. A modelo não falou com a imprensa, mas estendeu a mão a uma faxineira que a abordou.

Gisele chegou acompanhada da irmã, Patrícia, de amigas de infância e de seis seguranças em carro preto escoltado por outros dois veículos. Antes de ir para Sapucaí, ela fez um "esquenta" com amigos. A modelo não dava as caras no Carnaval do Rio desde 2011, quando foi destaque da Unidos de Vila Isabel.

Veja também

SAÚDE William Bonner faz laparoscopia para retirar hérnias inguinais; entenda