Gisele Bündchen, Luísa Sonza, Xuxa e mais: artistas gaúchos se mobilizam para ajudar vítimas no RS

Desde que o Rio Grande do Sul começou a enfrentar a maior catástrofe climática da região que, segundo o último boletim da Defesa Civil, deixou 90 mortos e mais de 1,3 milhão de pessoas afetadas, artistas e influenciadores vem se mobilizando por doações, especialmente aqueles que são daquele estado.

A super modelo Gisele Bündchen compartilhou um carrossel de fotos que mostram o antes e depois de lugares atingidos pelas enchentes e pediu doações para o Rio Grande do Sul. Nos stories, ela publicou um reels com um link e a frase "estou ajudando, mas eles precisam de toda ajuda possível".

Ronaldinho Gaúcho relatou que está na região atingida, acompanhando de perto e compartilhou o canal de doação. "O foco está em ajudar a resgatar às famílias que estão ilhadas e tentando sobreviver. Convoco o Brasil e o mundo inteiro a se juntarem a nós nessa campanha solidária", escreveu.

O ator e cineasta Werner Schunemann mora em Porto Alegre e também compartilhou o canal de ajuda e fez um relato sobre a situação que está passando após as enchentes. "Eu estou a luz de velas na casa aqui em Porto Alegre. Sem água!", desabafou.

As atrizes Sheron Menezes e Vitoria Strada também atentaram a população para a necessidade de doação de água. Vitoria fez um grupo com vários colegas de profissão para disponibilizar um pix como canal de doação.



Valéria Barcellos pediu ajuda da população e chamou atenção para a necessidade de doação de roupas íntimas. No feed, ela gravou um vídeo e, em trecho da legenda, escreveu: "A situação no nosso estado está caótica! Precisamos de toda ajuda possível!".



Fernanda Lima, Xuxa Meneghel, Rodrigo Hilbert e Bárbara Paz também publicaram em suas redes sociais links e canais para ajudar às vítimas do maior desastre climático da região.

Já a cantora Luísa Sonza usou as redes sociais para fazer um desabafo. Gaúcha nascida na cidade de Tuparendi, interior do estado, a artista afirmou que tem sido difícil lidar com a situação caótica porque “está todo mundo igual barata tonta” e que tem colaborado junto à organizações não governamentais.

Nos stories, do Instagram, Sonza ainda publicou vídeos que ilustram a situação caótica. "É um colapso. Faliu o estado do Rio Grande do Sul. O que tem realmente ajudado as pessoas agora são algumas ONGs e, principalmente, a iniciativa de algumas pessoas que tem aviões".

Nas publicações, a cantora ainda disse ter tentado entrar em contato com o governador do estado, Eduardo Leite, porém não obteve retorno. "Está todo mundo igual barata tonta. Não consegui até agora falar com o Eduardo Leite, mas está tudo certo. A gente tem iniciativas privadas que nesse momento são mais eficazes porque tem aviões menores, barco e helicóptero"

Incomunicável

A atriz Carol Bresolin vem usando as redes sociais para atualizar os seguidores da situação no Rio Grande do Sul. Natural do estado, Carol disse ter ficado sem água, luz e internet e chorou ao compartilhar detalhes da sua atual rotina. “A gente está luz, sem água, sem rede, e você vê que nada disso importa. Nada que a gente valoriza importa. O único meio de comunicação que a gente está tendo é um radinho a pilha. Eu passei o dia inteiro escutando esse radinho. A quantidade de gente pedindo pela sua vida em cima de telhado, com a casa destruída, só pedindo socorro, pedindo pela sua vida… é inacreditável”, lamentou.

Nos stories, Carol pediu por ajuda, compartilhou canais para doação e diz que se sua influência não servir para isso, então ela não serve de nada. Ela chegou a visitar a casa que um dia foi de sua família quando ela era pequena e só encontrou escombros no local.

