Gisele Bündchen mostra fotos inéditas da família e celebra a maternidade: 'momentos sagrados'

Gisele Bündchen compartilhou nas redes sociais fotos inéditas da família, junto de uma mensagem de reflexão sobre o fim de ano. A modelo foi mãe pela terceira vez em 2025: em fevereiro, deu à luz ao pequeno River, fruto do relacionamento com o atleta Joaquim Valente.

"À medida que 2025 chega ao fim, meu coração está cheio. Este ano trouxe lições profundas e um crescimento transformador. Tornar-me mãe novamente ressignificou tudo - meu tempo, minhas prioridades, meu coração", escreveu a modelo no Instagram.

As fotos mostram Gisele ainda grávida, ao lado de Joaquim, e outros cliques de momentos em família, vários deles com o caçula "Sou grata por esses momentos sagrados que me mudaram de formas que as palavras não conseguem traduzir. Obrigada, 2025. Entro neste novo ano com gratidão, amor e confiança no que vem a seguir", completou ela na legenda.

Discreta, Gisele manteve a terceira gravidez em segredo, a princípio - a informação foi vazada em outubro do ano passado pela revista People.

Segundo revelado pelo portal TMZ, Gisele e Joaquim teriam se casado no começo deste mês. Eles não publicaram nada a respeito do casamento.

Gisele também é mãe de Benjamin, de 14 anos, e de Vivian, de 12, frutos do relacionamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Ela e Brady foram casados por 13 anos antes de se separarem, em outubro de 2022.

