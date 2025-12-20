A- A+

famosos Gisele Bündchen se casou com Joaquim Valente nos Estados Unidos, afirma site Professor de jiu-jitsu é pai do terceiro filho da modelo

Gisele Bündchen é, segundo a lei, uma mulher casada novamente. O site TMZ deu detalhes, na manhã deste sábado, que a supermodelo se casou com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, pai de seu terceiro filho, nascido em fevereiro de 2025.

Segundo o site, os dois deram entradas em papéis no 1º de dezembro e se casaram no dia 3. Uma pequena celebração foi feita na casa deles, em Surfside, na Flórida. Amigos já sabiam que os dois tinham intenção de dar esse passo, dizem fontes do site.

Confira abaixo outros amores de Gisele.

Scott Barnhill

Em 1999, quando despontava na carreira, a gaúcha assumiu o namoro com o modelo americano Scott Barnhill. "Finalmente encontrei alguém que entende minha vida", disse ela, à época, que chegou a trabalhar junto com ele em editoriais.

Mas o relacionamento foi breve e terminou no início de 2000.

João Paulo Diniz

O empresário, herdeiro de Abílio Diniz, que morreu neste ano aos 58 anos, também teve um affair com a modelo no início de 2000. Os dois chegaram a ser flagrados juntos em diversas ocasiões, mas o romance foi curto.

Leonardo DiCaprio

A relação do ator com a brasileira foi uma das mais longevas da vida dela — e dele, conhecido por estar sempre ao lado de supermodelos. O relacionamento começou em 2000 e durou cinco anos. Gisele chegou a acompanhá-lo, inclusive, no Oscar.

"Éramos muito jovens, e crescemos juntos de diversas maneiras. Apenas não fomos feitos para ser namorado e namorada, mas tenho um respeito enorme por ele, e desejo sempre o melhor", disse ela, certa vez à revista "Vanity Fair".

Tom Brady

Em 2006, depois de ter seu nome ligado ao do surfista Kelly Slater e ao do ator Josh Hartnett, Gisele encontrou o jogador de futebol americano Tom Brady. Foi a relação mais duradoura da modelo, entre o namoro e o divórcio foram quase 20 anos juntos. Os dois anunciaram a separação em 2022.

Os dois são pais de Benjamin, de 16 anos, e Vivian, de 13.

Veja também