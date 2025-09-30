Confirmada na Bienal do Livro de Pernambuco, Gisele Costa Santos faz sucesso com livros de colorir

A- A+

No ranking divulgado pelo site especializado PublishNews com os 20 livros mais vendidos do Brasil em 2025 até o momento, os três primeiros lugares são ocupados por livros de colorir. Essa tendência de mercado, que parece estar longe de esfriar, é abraçada com entusiasmo pela pernambucana Gisele Costa Santos, nome confirmado na 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco.



Fenômeno

A organização do evento, que ocupa o Centro de Convenções de Pernambuco, convidou a autora para participar do debate “O Fenômeno do Livro de Colorir”, na próxima sexta-feira (3), dia de abertura da Bienal, às 15h, no Espaço Diálogos. Também estará na conversa a coordenadora pedagógica Ana Cláudia Bravo, com mediação do escritor Sidney Nicéas.



Com quatro livros publicados, Gisele celebra sua primeira participação na Bienal. Além de integrar o bate-papo, ela estará com suas obras expostas em três estandes: Espaço Leia Mais, Literária+ e Ser Poeta. A autora pretende marcar presença todos os dias da feira (até 12 de outubro), autografando os seus livros e dialogando com os leitores.





“É o máximo na vida de qualquer autor participar de uma Bienal. Essa possibilidade, para mim, tem sido emocionante e gratificante”, afirma Gisele, em entrevista à Folha de Pernambuco. A autora, que iniciou a carreira de forma totalmente independente, acabou de assinar contrato com a editora Ases da Literatura, que cuidará da distribuição nacional dos seus livros para grandes livrarias e escolas.



Criatividade

Graduada em administração e com três MBA’s no currículo, a pernambucana enxergou nos livros de colorir uma forma de dar vazão à vontade de unir arte, bem-estar e educação, de forma acessível. “Não são só desenhos. Procuro criar experiências criativas com o propósito de relaxar, encantar e também aprender”, explica.

Gisele Costa Silva assina livros de colorir (Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco)



No livro “Colorindo os Pássaros do Mundo”, por exemplo, Gisele cataloga 50 tipos diferentes de aves, apresentados por meio dos desenhos e também de seus nomes. A mesma ideia foi aplicada em “Borboletas do Mundo para Colorir”, que dá ao leitor a chance de conhecer - e pintar - 20 espécies de borboletas.



Além dos animais, outros temas inspiram a criadora, que utiliza ferramentas de design e até Inteligência Artificial (IA) para dar vida aos seus desenhos. “Gosto de unir beleza, diversidade e cultura”, aponta.



“As Quatro Estações para Colorir” transmite, ao longo de 100 páginas, a essência de cada época do ano. Já “Animais Fofinhos” mostra os personagens em situações do cotidiano, criando uma atmosfera aconchegante. Para os próximos trabalhos, Gisele já tem os temas escolhidos: as histórias bíblicas do nascimento e do batismo de Jesus Cristo.



Fronteiras

Lançados originalmente em português, os livros de Gisele já foram traduzidos para inglês, francês, italiano, espanhol e alemão. No exterior, ela vende os exemplares pelo site da Amazon. Ela também criou uma página no Instagram (@color_happy_books) para divulgar seu trabalho e compartilhar os resultados das pinturas feitas pelos seus leitores.



Embora os livros de colorir já existam há bastante tempo, eles ressurgiram como fenômeno de vendas em 2025. Para Gisele, por trás dessa nova onda de interesse no gênero está o efeito “antitela”. Ela percebe no ato de colorir uma experiência de arte-terapia, o que torna suas publicações mais do que apenas simples passatempos.



“Chega um momento que você precisa desacelerar. As pessoas já não aguentam mais tantas telas. Esses livros ajudam a concentração, a coordenação motora e a criatividade, além de reduzir o estresse e aproximar as famílias, já que crianças e adultos podem colorir juntos”, aponta a autora, que é apaixonada pelos livros de colorir desde a infância.

