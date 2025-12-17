A- A+

DOAÇÕES Gisele Frade, ex-Malhação, pede ajuda com equipamento em meio a uma crise financeira na carreira A atriz, que tem atuado principalmente como DJ, perdeu um importante equipamento de produção

A atriz de ''Malhação'', Gisele Frade, compartilhou nas redes sociais um momento de desespero e pediu ajuda dos seguidores. Ela, que nas temporadas de 2001 e 2005 dessa série de televisão, da TV Globo, interpretou a personagem Drica, vive uma crise financeira na carreira de artista.

Em 2025, o que tem sustentado a produção, criação e organização de Gisele é a atuação como DJ Frade. Essa é a principal fonte de renda da atriz e produtora cultural, mas uma pane irreversível no computador de trabalho fez a ex-Malhação criar uma vaquinha online com objetivo de arrecadar dinheiro para a aquisição de um novo equipamento.

Sem trabalhar

''Meu computador não é só um computador. É uma das minhas principais ferramentas de trabalho (...). Sem o computador, eu simplesmente não consigo trabalhar'', escreveu Gisele no site Vakinha. Frade retornou à carreira de atriz nos últimos anos, porém as dificuldades do mercado fizeram com que a atriz optasse investir na carreira de DJ.

Doações

Gisele Frade, por meio do Instagram, anunciou a abertura da campanha ''DJ Frade on'', na última sexta-feira (12). A artista está sem condições financeiras para adquirir um MacBook (modelo do antigo computador) semi-novo ou um usado em bom estado, que seja adequado para o setup profissional da produtora.

Confira o vídeo:

Na última terça-feira (16), a atriz de ''Malhação'' agradeceu ao apoio financeiro e as mensagens recebidas. Frade reforçou que a ação não é um pedido de caridade, mas uma mobilização coletiva para recolocar ela nas pistas e continuar produzindo música de forma independente, garantindo também o sustento das filhas da artista.

Veja também