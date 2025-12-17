Qua, 17 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DOAÇÕES

Gisele Frade, ex-Malhação, pede ajuda com equipamento em meio a uma crise financeira na carreira

A atriz, que tem atuado principalmente como DJ, perdeu um importante equipamento de produção

Reportar Erro
Gisele Frade vive uma crise financeira na carreira de artista e pede ajuda de seguidoresGisele Frade vive uma crise financeira na carreira de artista e pede ajuda de seguidores - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz de ''Malhação'', Gisele Frade, compartilhou nas redes sociais um momento de desespero e pediu ajuda dos seguidores. Ela, que nas temporadas de 2001 e 2005 dessa série de televisão, da TV Globo, interpretou a personagem Drica, vive uma crise financeira na carreira de artista. 

Leia também

• SBT troca especial de Zezé Di Camargo por episódio inédito de "Chaves" após pedido do cantor

• Warner Bros. Discovery pede rejeição de oferta da Paramount e reitera apoio à fusão com Netflix

• DJ e apresentador é assassinado a tiros em Joanesburgo, na África do Sul

Em 2025, o que tem sustentado a produção, criação e organização de Gisele é a atuação como DJ Frade. Essa é a principal fonte de renda da atriz e produtora cultural, mas uma pane irreversível no computador de trabalho fez a ex-Malhação criar uma vaquinha online com objetivo de arrecadar dinheiro para a aquisição de um novo equipamento. 

Sem trabalhar
''Meu computador não é só um computador. É uma das minhas principais ferramentas de trabalho (...). Sem o computador, eu simplesmente não consigo trabalhar'', escreveu Gisele no site Vakinha. Frade retornou à carreira de atriz nos últimos anos, porém as dificuldades do mercado fizeram com que a atriz optasse investir na carreira de DJ. 

Doações
Gisele Frade, por meio do Instagram, anunciou a abertura da campanha ''DJ Frade on'', na última sexta-feira (12). A artista está sem condições financeiras para adquirir um MacBook (modelo do antigo computador) semi-novo ou um usado em bom estado, que seja adequado para o setup profissional da produtora.  

Confira o vídeo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Gisele Frade (@giselefrade)

Na última terça-feira (16), a atriz de ''Malhação'' agradeceu ao apoio financeiro e as mensagens recebidas. Frade reforçou que a ação não é um pedido de caridade, mas uma mobilização coletiva para recolocar ela nas pistas e continuar produzindo música de forma independente, garantindo também o sustento das filhas da artista.  

Reportar Erro

Veja também

Newsletter