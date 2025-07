A- A+

RELANÇAMENTO Universal Music Brasil lança edição especial em vinil de "Gîta", de Raul Seixas A nova edição apresenta as doze faixas originais do álbum e é prensada em vinil vermelho

Dentro das celebrações dos 80 anos de Raul Seixas, a gravadora Universal Music Brasil lançou uma edição especial, prensada em vinil vermelho, de “Gîta”, segundo álbum solo do “Maluco Beleza”, de 1974.

A nova prensagem apresenta as doze faixas originais do álbum. Estão lá clássicos do cancioneiro raulseixista, como “Medo da Chuva”, “Sociedade Alternativa”, “O Trem das 7” e a faixa-título, “Gîta”.

A reedição de “Gîta” já está em pré-venda na UMusic Store, no link https://www.umusicstore.com/raul-seixas .

O início, o fim e o meio

O álbum “Gîta” marca o auge da parceria de Raul Seixas e Paulo Coelho, que mergulhavam, juntos, no universo do Ocultismo e Esoterismo, criando canções que traziam uma aura mística e ampliavam a imagem messiânica de Raul.

A faixa-título foi inspirada no sagrado livro indiano “Bhagavad-gita”, especialmente no trecho em que o deus Krishna se apresenta ao guerreiro Arjuna:

“Eu sou a morte que tudo devora, e Eu sou o gerador de todas as coisas ainda por existir. Eu sou as mulheres, Eu sou a fama, a fortuna, a fala, a memória, a inteligência, a fidelidade e a paciência”.

A capa do álbum trazia o selo da Sociedade Alternativa, um novo modelo de organização social, sonhada por Raul e Paulo, que questionava o status quo e as instituições, e submetia qualquer lei à potência e desejos individuais de cada ser, como dizem os versos da canção “Faz o que tu queres/ Pois é tudo da lei”.

A Sociedade Alternativa tornou-se, também, música – uma dentre as oito parcerias de Raul e Paulo no disco –, baseada nos ensinamentos da Lei de Thelema, criação do ocultista britânico Aleister Crowley, que inspira o discurso de quase todas as canções do álbum.

Lista de faixas de “Gîta”:

Lado A

1 – Super Heróis (Raul Seixas / Paulo Coelho)

2 – Medo da Chuva (Paulo Coelho / Raul Seixas)

3 – As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor (Raul Seixas)

4 – Água Viva (Raul Seixas / Paulo Coelho)

5 – Moleque Maravilhoso (Raul Seixas / Paulo Coelho)

6 – Sessão das 10 (Raul Seixas)

Lado B

1 – Sociedade Alternativa (Paulo Coelho / Raul Seixas)

2 – O Trem das 7 (Raul Seixas)

3 – S.O.S. (Raul Seixas)

4 – Prelúdio (Raul Seixas)

5 – Loteria da Babilônia (Raul Seixas / Paulo Coelho)

6 – Gîta (Raul Seixas / Paulo Coelho)

Veja também