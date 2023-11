Gkay diz que próxima Farofa será 'edição raiz' e abre planos para levar evento ao exterior

A- A+

A menos de um mês da realização da Farofa da Gkay, a humorista e influenciadora digital Géssica Kayane (mais conhecida pelo apelido Gkay) revelou que tem a pretensão de levar a festa com seu nome para fora do Brasil, nos próximos anos. A produção da próxima edição do evento — que anualmente reúne celebridades da internet para quatro dias de festança, algo que costuma movimentar as redes sociais — está a pleno vapor. Em 2023, a farra acontecerá num resort em Salvador, entre os dias 4 e 7 de dezembro. E de um jeitinho nostálgico, como ela adianta.

"Sempre digo que nunca sei o que esperar da Farofa, mas posso falar que a próxima será uma edição raiz, com um modelo pronto para migrar para diversos lugares, talvez até mesmo para fora do país", contou ela, nesta semana, no evento Sangion Summit, em São Paulo.

A seguir, confira o que já se sabe sobre a Farofa da Gkay neste ano.

Salve, Salvador

Informações contidas no material de divulgação para patrocinadores mostram que a Farofa da Gkay, em 2023, acontecerá em Salvador, capital da Bahia, entre os dias 4 e 7 de dezembro. A imagem contida em tais documentos — que acabaram vazando nas redes sociais — reproduzem espaços do Gran Hotel Stella Maris, localizado em frente à Praia de Stella Maris.

Sem 'dark room'

Acabou o "dark room". Neste ano, não haverá mais o famoso "quarto escuro", espaço extremamente reservado em que os convidados eram proibidos de entrar com aparelhos celulares — e onde nada ficava registrado. Em 2022, o local contou com sex shop, camas e brinquedos eróticos. Desta vez, não haverá nada disso, como Gkay já adiantou.

Novo formato

Gkay tem afirmado que adotará um "novo formato" para o evento, originalmente criado como celebração privada de seu aniversário. Em declarações recentes, ela deu a entender que pode haver venda de ingressos, para o público em geral, a partir de 2023. "Gente, quando falei que ia começar um novo ciclo é porque talvez agora a Farofa seja aberta e não fechada mais", contou, sem entrar em muitos detalhes.

Convite por áudio

No ano passado, os convites para a Farofa da Gkay foram distribuídos dentro de sacos de lixo — no interior de sacolas em plástico preto, as celebridades encontravam abadás, passagens aéreas e brindes patrocinados, como joias de grife. Pois bem, em 2023, o convite será mais simples: apenas um áudio, enviado por meio de um aplicativo. E pronto. Nada mais.

Recorde de patrocinadores

Acredite: a Farofa da Gkay se tornou um evento rentável para investidores. Como mostrou o GLOBO, a "publicidade" espontânea da festa — que costuma viralizar nas redes sociais — acaba atraindo uma crescente leva de patrocinadores. Neste ano, empresas podem adquirir cotas a partir de R$ 150 mil para ter sua marca associada ao evento.

