Gkay: Existe forma segura de retirar o preenchimento facial como fez a influenciadora? Entenda

A influenciadora digital Gkay está deixando a sua aparência mais natural novamente. Após retirar o procedimento que havia feito nos lábios, ela agora quer tirar o preenchimento que colocou em seu rosto. Ela mostrou o “antes e depois” por meio de suas redes sociais aos seus mais de 20 milhões de seguidores.

“Fiquei sumidinha ontem, porque fiz mais uma retirada de preenchimento, dessa vez na região do malar, que é essa parte superior da maçã do rosto. Harmonizar meu rosto, dessa vez, de forma correta”, disse.

Segundo profissionais na área da estética, a primeira grande questão para a retirada de algum produto que tem como objetivo harmonizar o rosto de uma pessoa é que o profissional saiba exatamente onde está localizado e a quantidade daquele material preenchedor, para poder remover com segurança o preenchimento

A especialista em rejuvenescimento facial, Élida Moret, afirma que no caso da Gkay só foi possível essa retirada porque a artista fez o procedimento com um preenchedor temporário a base de ácido hialurônico e explica que se fosse feito a base de qualquer outro material isso não seria viável.



— Quando falamos de PMMA ou silicone, nós não conseguimos resolver porque não temos o antídoto que neste caso é a Hialuronidase, uma enzima que vai fazer a quebra molecular do ácido hialurônico e posteriormente vai realizar a remoção e eliminação desses resíduos pelo organismo — diz.

Riscos

Colocar ou retirar preenchedores em qualquer parte do corpo gera alguns riscos. O principal deles é a deformidade daquela região. Que vai depender de alguns pontos, por exemplo, o tempo que aquela substância está localizada no corpo do paciente, a quantidade do preenchedor e se a pele da pessoa tem uma boa elasticidade.

— Em alguns casos o profissional pode optar por fazer uma manobra manual de drenagem daquele produto, mas isso vai depender da região que ele for aplicado e dos limites dado pela apresentação do preenchedor no tecido, ou seja se ele está concentrado ou “espalhado”. O paciente recebe anestesia local e o especialista deve massagear o local da aplicação afim de retirar todo o gel preenchedor — afirma Moret.

É importante sempre consultar um médico especializado para colocar ou retirar preenchedores para que ele forneça o melhor produto, e o melhor tratamento.

