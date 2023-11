A- A+

estética Gkay faz "Botox da Barbie": entenda os riscos do procedimento Influenciadora realizou o procedimento para diminuir o volume do trapézio que, segundo ela, a incomodava

A influenciadora digital Gkay entrou no mundo de Barbie e contou aos seus seguidores que fez um procedimento estético apelidado de “Botox da Barbie”. Disseminada no TikTok, a moda consiste em aplicar toxina botulínica no músculo do trapézio, músculo que fica atrás do pescoço e vai até as costas, no intuito de perder o volume na região e dar um aspecto mais fino. O processo de aplicação dura menos de uma hora e custa cerca de R$ 5 mil.

“Nem sabia que esse procedimento existia. Meu trapézio é muito grande e me incomoda, mas dá para abaixar com Botox. Achei um bafo. Tem gente que treina para crescer e eu quero diminuir”, afirmou Gkay.

Segundo especialistas, a prática não é nova, e é usada para tirar o torcicolo das pessoas, bem como a dor de cabeça ou é usada como tratamento para quem tem hipercontratura por stress ou postura. Para pacientes nessas condições, a dose de toxina varia de 20 unidades a 50 unidades em cada lado.

Porém, eles desaconselham utilizar o Botox para fins estéticos ou apenas para afinar a região, visto que, os pacientes podem se tornar resistentes a toxina e quando precisarem no futuro como uma forma medicamentosa, pode não fazer mais efeito.

Além é claro, de reações adversas à técnica, como dificuldades para elevar as escápulas ou malhar diante do relaxamento excessivo, dificuldade para mover os ombros e braços. Pacientes que já tem o músculo atrofiado não podem se submeter à prática. Mulheres grávidas e amamentando não devem realizar o procedimento, bem como pessoas com doenças neuromusculares importantes.

