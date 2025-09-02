A- A+

SAMBA Gkay é anunciada como nova musa do Salgueiro para o Carnaval 2026: "Vou me dedicar 100%" Influenciadora afirmou que preparação para estrear na Sapucaí já começou

A influenciadora digital Gkay é a mais nova musa da Acadêmicos do Salgueiro, escola de samba do Rio de Janeiro. Anunciada nesta terça-feira (2), ela já se prepara para desfilar na Sapucaí no Carnaval 2026.

“Estou muito feliz com a confiança da escola e com esse título tão especial. Desde pequena o Carnaval é um dos meus momentos preferidos do ano. Sempre assisti aos desfiles e às apurações em casa com minha família e sonhava em fazer parte dessa festa, e agora, em 2026, estarei totalmente envolvida. É uma realização pessoal muito grande”, disse a paraibana, por meio de sua assessoria de imprensa.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, Gkay chegou a negociar com a Grande Rio. A influenciadora, no entanto, teria voltado atrás na decisão de aceitar o convite da escola, alegando problemas para conciliar sua agenda com os ensaios.

Neste ano, o Salgueiro vai levar para a avenida o enredo “A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau”, em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães.

Sobre os preparativos para cair no samba, Gkay adiantou: “Minha preparação já começou e vou me dedicar 100% ao Salgueiro para viver esse momento com toda a entrega e amor. Isso envolve a rotina de treino, preparação física, cuidar do meu corpo, alimentação e muito foco. Sou uma pessoa extremamente comprometida e com certeza o Salgueiro pode esperar isso de mim”.



*Com informações da assessoria de imprensa.

